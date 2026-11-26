La app comenzó a desplegar una función para programar envíos y ensaya otra para textos que desaparecen al abrirse. Ambas avanzan con distinto grado de disponibilidad.

WhatsApp comenzó a desplegar una función que permite programar mensajes, fotos y videos para que se envíen en una fecha y hora determinadas, mientras mantiene en prueba otra herramienta para textos de visualización única. La primera ya inició su implementación a nivel mundial este miércoles y la segunda todavía no tiene fecha de lanzamiento general. El cambio modifica el modo de uso de la aplicación para comunicaciones personales y grupales, con impacto directo en la organización de envíos y en la administración de la privacidad.

La programación de mensajes admite plazos de entre 10 minutos y 14 días, según la información difundida. La función opera tanto en chats individuales como grupales y alcanza a textos, fotografías y videos. El envío se realizará incluso si el teléfono de quien lo programa está apagado, sin batería o desconectado de internet, y el destinatario lo recibirá como una comunicación habitual.

Para activar esa opción, el usuario debe ingresar al chat, escribir el contenido y mantener presionado el botón de envío. Desde allí puede elegir el día y la hora, además de revisar o eliminar los mensajes pendientes. Según el material difundido, la herramienta conservará el cifrado de extremo a extremo, mecanismo que protege el contenido de las conversaciones durante su transmisión.

Prueba en Android e iPhone

La segunda novedad sigue en etapa de desarrollo y apunta a los textos que se leen una sola vez. Esa modalidad ya existía para fotografías, videos y audios, pero ahora WhatsApp ensaya su aplicación a mensajes escritos. El procedimiento será similar al de los otros contenidos efímeros: el destinatario deberá abrirlo en una pantalla independiente y, una vez cerrada, el texto desaparecerá.

En la conversación quedará la indicación «Abierto», de acuerdo con la descripción disponible. La herramienta incorporará restricciones para impedir que el mensaje sea copiado, guardado, reenviado o registrado mediante capturas de pantalla y grabaciones mientras se visualiza. Sin embargo, no evitará que el contenido sea fotografiado con otro dispositivo, una limitación que la propia plataforma no elimina.

Despliegue gradual

La programación de mensajes comenzó a distribuirse de manera global y llegará de forma gradual durante las próximas semanas, por lo que puede no aparecer todavía en todos los teléfonos. En cambio, los textos de visualización única siguen en período de prueba. La función fue detectada en versiones beta de Android y también en TestFlight para usuarios de iPhone.

Por ahora, la compañía no informó una fecha para su lanzamiento general. La disponibilidad de esa herramienta dependerá de los resultados de las pruebas y de las próximas actualizaciones de la aplicación, mientras la primera novedad ya empezó a incorporarse en la plataforma.