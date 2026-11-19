En Rosario sigue vigente en los registros municipales el Decreto N° 14.704, sancionado en 1998, que prohíbe la comercialización y exhibición de Grand Theft Auto, conocido como GTA. La restricción también alcanza a Postal, otro videojuego mencionado en la misma norma por sus contenidos violentos. La situación volvió a quedar bajo revisión a partir de la expectativa por el lanzamiento de GTA VI.

La ordenanza fue aprobada por el Concejo Municipal el 21 de mayo de 1998 y promulgada el 13 de julio de ese año por el entonces intendente Hermes Binner. Según el texto original, la medida apuntó no solo a los comercios que vendían o exhibían esos títulos, sino también a su difusión por internet en espacios a los que pudieran acceder menores de edad, como los cibercafés. En ese momento, la discusión pública estuvo marcada por un artículo del diario La Capital que advirtió sobre los contenidos de ambos juegos.

El antecedente

El artículo de La Capital, titulado “Juegos con licencia para matar: Violencia. Dos entretenimientos para computadoras combinan robos, sangre y muerte”, puso el foco en el posible impacto de los videojuegos sobre niños y adolescentes. A partir de esa publicación, los concejales de entonces consideraron que los contenidos podían incentivar conductas delictivas y naturalizar la violencia. Tres días después, avanzaron con la sanción de la norma.

El documento original contiene además un error en la denominación del juego, ya que figura como “Grand Thief Auto”, cuando el nombre correcto es Grand Theft Auto. En 1998, la saga recién había comenzado su recorrido: su primera entrega había salido en 1997 y permitía recorrer ciudades ficticias, robar vehículos y participar de actividades delictivas dentro de un entorno virtual. Con el paso de los años, el título se convirtió en un fenómeno internacional y acumuló cientos de millones de copias vendidas.

Vigencia formal, aplicación limitada

La paradoja es que, aunque la norma sigue figurando como vigente, su aplicación práctica quedó desactualizada. Los cibercafés ya no ocupan el lugar que tenían en los años 90 y la distribución de videojuegos se trasladó a plataformas digitales como Steam, PlayStation Store, Xbox y Epic Games. Desde el Municipio reconocieron que el decreto no fue derogado formalmente, aunque señalaron que en las condiciones actuales resulta inaplicable.

En ese contexto, el concejal Franco Volpe presentó un proyecto para derogar el Decreto N° 14.704 y eliminar la restricción de los registros municipales. Si la iniciativa prospera, la ciudad cerraría una norma que permanece activa desde 1998, pese a que el mercado de los videojuegos cambió por completo desde entonces. Hasta que eso ocurra, la prohibición continúa asentada en los archivos oficiales de Rosario.