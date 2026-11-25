El estreno de Grand Theft Auto VI, uno de los videojuegos más esperados de los últimos 13 años, alteró los patrones de consumo nocturno en varios mercados. Según datos difundidos por Uber Eats, la llegada del título el pasado 19 de noviembre impulsó los pedidos de comida a domicilio entre la medianoche y las primeras horas de la mañana.

En Portugal, la demanda creció un 30% entre las 0 y las 7 del día del estreno, en comparación con la misma franja del jueves anterior, 12 de noviembre. El mayor pico se registró durante la primera hora del día, cuando las solicitudes subieron un 70%. En ese mercado, las hamburguesas con queso treparon más de un 260%, las papas fritas pequeñas un 60% y los nuggets de pollo un 50%.

España y el segundo pico europeo

En España se observó una dinámica similar, con un incremento general del 30% en los pedidos durante esa madrugada y un máximo del 53% a las 2 de la mañana. De acuerdo con los registros de la aplicación, ese fue el segundo mayor crecimiento de Europa en el período medido, detrás de Portugal. Allí también encabezaron la demanda las hamburguesas con queso, con una suba del 60%, y las papas fritas grandes, con un 40%.

Miami, el caso estadounidense

El fenómeno también se reflejó en Miami, Florida, ciudad que inspiró a Vice City, el escenario ficticio de la nueva entrega de la saga. Andrew McDonald, presidente y director de operaciones de Uber, informó que los pedidos realizados en esa ciudad entre la medianoche y las 5 de la mañana aumentaron más de un 30% durante la noche del lanzamiento, frente a los dos jueves previos. En el mercado estadounidense, la bebida energizante Red Bull Watermelon lideró el ranking con una suba del 95%, seguida por Totino’s Pizza Rolls (+54%) y las golosinas Ghost Sour Strips (+46%).

Los datos muestran que el impacto del lanzamiento no se limitó al sector de los videojuegos, sino que también se trasladó al consumo de alimentos y bebidas en horarios de menor actividad comercial. La información difundida por Uber Eats no detalla el volumen absoluto de pedidos, pero sí marca variaciones relevantes en Portugal, España y Estados Unidos durante la noche del estreno.