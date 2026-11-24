Un estudio sobre 24 mercados ubicó al país en el primer puesto por horas de salario mínimo necesarias para adquirir el juego. Con impuestos locales, el precio final llega a u$s98,39.

Un relevamiento internacional sobre el precio de Grand Theft Auto VI (GTA VI) ubicó a Argentina como el país donde más esfuerzo laboral requiere comprar la versión estándar del videojuego. El estudio, elaborado por especialistas del portal playcasino.com sobre 24 mercados, cruzó el valor en la PlayStation Store con las cargas tributarias vigentes y el salario mínimo por hora.

La base de cálculo fue el precio internacional de u$s79,99. Según el informe, al sumar el 21% de IVA el valor asciende a u$s96,79, equivalentes a unos $150.800. En jurisdicciones donde además se aplica 2% de Ingresos Brutos, como CABA y la provincia de Buenos Aires, el monto final trepa a u$s98,39. Esa cifra supera a Uruguay, que quedó en u$s97,59 antes de considerar tributos provinciales.

Impacto sobre el salario

La comparación más dura aparece al medir el precio en horas de trabajo. Con el salario mínimo, vital y móvil vigente desde el 1° de noviembre de 2026, fijado en $1.994 por hora y $398.800 mensuales, un trabajador argentino necesita 75,6 horas para comprar el juego con IVA. Sin impuestos, el tiempo requerido baja a 62,5 horas. El estudio presenta esa relación como la más alta de toda la lista relevada.

Comparación regional y global

En el otro extremo, Australia registra el menor esfuerzo relativo, con 4,9 horas de salario mínimo para adquirir el título. Le siguen Reino Unido con 5,5 horas, Irlanda con 5,7, Alemania y Nueva Zelanda con 5,8, Canadá con 6,4, España con 9,7 y Estados Unidos con 11. En la región, detrás de Argentina aparecen Brasil con 61 horas, Venezuela con 57,8 y Perú con 54,6.

En dólares, los precios más bajos del relevamiento fueron los de Nueva Zelanda con u$s76,85 y Brasil con u$s77,44. Luego se ubicaron Estados Unidos, Guatemala, Panamá, República Dominicana y Venezuela, todos con u$s79,99. Del lado más caro, después de Argentina y Uruguay, figuran Chile y Colombia con u$s95,19, Perú con u$s94,39 y Reino Unido con u$s92,09.

El informe también incorpora un cambio regulatorio reciente: desde abril de 2025, ARCA eliminó la percepción del 30% de Ganancias para compras en plataformas de videojuegos mediante la RG 5677/2025. Aun con esa modificación, el peso de los impuestos internos mantiene a Argentina al tope del ranking por esfuerzo salarial. La variable a seguir es si la estructura tributaria provincial y nacional modifica ese costo en futuras actualizaciones del mercado digital.