WhatsApp confirmó que trabaja en nuevas actualizaciones para la sección de Estados, con una función orientada a acelerar la visualización de videos. La novedad apunta a usuarios que consumen contenido en formatos breves y podría integrarse en una próxima versión estable, aunque la empresa no dio un cronograma oficial.

La novedad en pruebas fue detectada inicialmente en el canal de pruebas de iOS y luego incorporada a la versión beta 2.26.40.4 de Android, según reportó el portal especializado WABetaInfo. La herramienta permitiría reproducir publicaciones en video a velocidad 2x dentro de los Estados, una prestación que se suma a otros ajustes que la plataforma viene incorporando para ordenar el consumo de contenidos.

Cómo funcionaría el mecanismo difiere del que ya existe para audios y notas de voz, donde la aceleración se activa con un botón fijo. En este caso, el usuario debería presionar de forma continua el margen derecho de la pantalla para que el clip avance al doble de su velocidad original. Al levantar el dedo, el contenido volvería a su ritmo normal, con un control que se aplicaría sobre publicaciones de hasta 30 segundos.

Antecedentes y contexto la lógica de esta función replica dinámicas ya presentes en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, donde la reproducción acelerada forma parte del consumo habitual de videos breves. En el ecosistema de Meta, la compatibilidad entre aplicaciones sugiere que la empresa busca homogeneizar herramientas de visualización para retener tiempo de uso y simplificar la navegación entre formatos similares.

Qué sigue por ahora, Meta no formalizó una fecha de lanzamiento para el conjunto de usuarios. La disponibilidad general dependerá de la etapa final de calibración que atraviesan las funciones en prueba, por lo que el despliegue podría concretarse en las próximas semanas si no surgen cambios técnicos.