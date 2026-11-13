La función ya aparece en la beta 2.26.45.6 para Android y bloquea capturas, copias y reenvíos. La compañía no informó cuándo llegará a la versión estable.

WhatsApp comenzó a probar una función que permite enviar mensajes de texto que desaparecen después de ser leídos por el destinatario. La herramienta ya está disponible para algunos usuarios de la versión beta de Android y busca reforzar la privacidad de las conversaciones.

Según informó el sitio especializado WABetaInfo, la novedad apareció en la versión beta 2.26.45.6 de WhatsApp para Android. La aplicación ya ofrecía esa lógica para fotografías, videos y mensajes de voz de visualización única, y ahora la extiende a los textos. En la práctica, el destinatario deberá tocar el mensaje para abrirlo en una pantalla independiente.

Cómo funciona

Una vez leído y cerrada la ventana, el texto desaparecerá y no podrá volver a consultarse, ni siquiera por quien lo envió. La herramienta también bloquea capturas y grabaciones de pantalla mientras el mensaje está abierto. Además, no permite copiar, guardar ni reenviar ese contenido a otras conversaciones.

La función apunta a compartir información que los usuarios no quieran conservar en el historial del chat. Sin embargo, esas restricciones no impiden que otra persona fotografíe la pantalla con un segundo dispositivo, por lo que la protección no es absoluta. El desarrollo de esta opción se venía trabajando durante los últimos meses, según la información difundida por el medio especializado.

Disponibilidad

Por el momento, la herramienta está limitada a algunos usuarios que participan del programa beta de WhatsApp para Android. Aunque la versión 2.26.45.6 ya comenzó a distribuirse mediante Google Play, no todos los usuarios que la instalaron pueden utilizar los mensajes de visualización única. WABetaInfo indicó que la función se habilitará de manera progresiva para más probadores durante las próximas semanas.

La compañía todavía no anunció una fecha oficial para incorporar la herramienta a la versión estable. Hasta entonces, la disponibilidad seguirá restringida al entorno de pruebas y a una parte de los usuarios que acceden a esa actualización.