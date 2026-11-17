La banda sanjuanina fue nominada por su disco "Inteligencia Abismal" en la primera edición de los Premios AQM. También compite en el mejor proyecto electrorock, por Maldito Verbo. No viajará a la gala por los costos de traslado y estadía.

La banda sanjuanina Limbo Tecnorock fue nominada a la primera edición de los Premios Federales a la Música Independiente (Premios AQM 2026), impulsados por la revista AQM desde Tandil, provincia de Buenos Aires. Su disco “Inteligencia Abismal” compite en la categoría Álbum del Año, en una distinción que reúne producciones de distintos puntos del país. La postulación ubica al proyecto sanjuanino en una vidriera federal con alcance nacional. También están nominados en el mejor proyecto electrorock por Maldito Verbo.

Además debe destacarse que en esta selección han votado más de 100 especialistas de toda argentina entre periodistas productores y músicos.

Reconocimiento y alcance

En diálogo con este medio, Fabián Noriega, integrante de la banda, señaló que la nominación llegó “hace un mes y medio más o menos” y que el grupo recibió la noticia con satisfacción. Según explicó, la propuesta de AQM apunta a reconocer producciones independientes de todo el país en su primera edición. La presencia de Limbo Tecnorock en esa nómina se apoya en un trabajo que el músico definió como orientado “hacia afuera” desde el inicio.

Trayectoria federal

Noriega sostuvo que el proyecto realizó tres giras internacionales: por Chile, Paraguay y México. También repasó presentaciones en Mendoza, San Luis, Córdoba y Buenos Aires, además de una gira de prensa y dos shows en Niceto, en Palermo. Ese recorrido explica, según su testimonio, la proyección que el grupo fue construyendo fuera de San Juan y dentro del circuito independiente argentino. La nominación se inscribe en esa trayectoria de circulación regional y nacional.

Gala sin presencia física

El integrante de la banda indicó que no podrán asistir a la ceremonia por los costos de traslado y estadía. “Lamentablemente no vamos a poder asistir a la gala; el traslado es bastante alto y la estadía también”, afirmó. La organización transmitirá el evento desde las 23 por su página y por sus redes sociales, donde también difundirá los ganadores. De ese modo, la definición podrá seguirse en tiempo real desde San Juan.

Próxima presentación

En paralelo a la nominación, Limbo Tecnorock anunció un recital para el 27 de noviembre en Barhouse, en la intersección de Avenida Central y Alem. Allí presentará oficialmente su nuevo material, que lleva el nombre de “Limbo Tecnorock”. Noriega invitó a asistir con entrada libre, en una fecha que funcionará como presentación local del nuevo repertorio y como continuidad de la agenda del grupo antes de la premiación federal.