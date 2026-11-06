La función fue detectada en la beta 2.26.44.11 para Android. Permitirá leer mensajes recientes sin abrir el chat ni marcar las tildes azules.

WhatsApp desarrolla para Android una herramienta que permitirá leer mensajes recientes de una conversación sin abrir el chat y, por lo tanto, sin activar las confirmaciones de lectura. La novedad fue detectada por el sitio especializado WABetaInfo en la versión beta 2.26.44.11 de la aplicación. Por ahora, la función sigue en desarrollo y no tiene fecha de lanzamiento confirmada.

Cómo operará. Según el portal, el acceso se hará manteniendo presionada una conversación desde la lista de chats. En ese paso aparecerá una ventana con los últimos mensajes recibidos y un menú con opciones para administrar ese intercambio. La lectura desde esa vista previa no activará las dos tildes azules, incluso cuando el usuario tenga habilitada la confirmación de lectura.

Alcance de la herramienta. La diferencia con la versión disponible en iPhone es que, en Android, la vista previa permitiría desplazarse para consultar más mensajes. En iOS, en cambio, la ventana muestra una cantidad limitada de texto y no habilita ese recorrido. El desarrollo apunta a ampliar la consulta sin ingresar al chat completo.

Estado de prueba. Por el momento, WhatsApp no informó cuándo incorporará esta función a una actualización estable. WABetaInfo indicó que todavía no está habilitada para los usuarios que participan del programa beta. Eso deja abierta la definición sobre el cronograma de despliegue y sobre si la herramienta mantendrá las mismas prestaciones cuando salga de prueba.