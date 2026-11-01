Meta ajustó los requisitos técnicos y algunos celulares antiguos quedarán sin acceso. El alcance dependerá del sistema operativo y de si el equipo admite actualizaciones.

Los usuarios de celulares con varios años de antigüedad deberán revisar la compatibilidad de WhatsApp para seguir usando la aplicación. Con la llegada de noviembre de 2026, algunos dispositivos quedaron fuera de las condiciones técnicas necesarias para acceder al servicio de mensajería.

La actualización no implica que todos los teléfonos antiguos pierdan el acceso al mismo tiempo. La diferencia central está en el sistema operativo de cada equipo y en la posibilidad de recibir nuevas actualizaciones, según la información publicada por la plataforma.

De acuerdo con Meta, desde el 8 de septiembre de 2026 los teléfonos Android necesitan contar con la versión 6.0 o superior para ejecutar la aplicación. En los dispositivos Apple, el requisito será tener iOS 15.5 o una versión posterior a partir del 30 de noviembre.

Modelos alcanzados

Entre los equipos con mayores dificultades para cumplir con las nuevas exigencias aparecen teléfonos lanzados hace más de diez años, cuyos fabricantes dejaron de ofrecer actualizaciones. La lista incluye, entre otros, Samsung Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend y Galaxy Trend Lite; Motorola Moto G de primera generación, Moto E de primera generación y Droid Razr HD; LG Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini; y Sony Xperia Z y Xperia SP.

De todos modos, esa nómina funciona como referencia y no como una exclusión automática para todos los equipos mencionados. La situación concreta dependerá de la versión del sistema operativo instalada en cada unidad y de las opciones de actualización disponibles. La decisión de Meta se vincula con la incorporación de nuevas herramientas, mejoras de funcionamiento y medidas de seguridad, que requieren soporte técnico compatible.

Antes de asumir que la aplicación dejará de funcionar, los usuarios pueden verificar qué versión de Android o iOS tiene su teléfono y comprobar si existe alguna actualización pendiente. Ese dato será determinante para saber si el equipo mantiene el servicio después de los cambios de compatibilidad previstos para fin de año.