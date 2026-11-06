La Disposición 7/2026 del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), publicada hoy en el Boletín Oficial, incorpora el estándar TIA SCS 9001 como referencia obligatoria para evaluar proveedores de tecnología en el sector público. En los hechos, la medida impediría que empresas chinas como Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua, Hytera y DJI participen en compras estatales de equipamiento tecnológico. El alcance de la decisión no se agota en el Estado, porque su artículo 9 instruye al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a evaluar la incorporación de esos requisitos a la homologación de materiales y a las obligaciones de los licenciatarios de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Alcance regulatorio Si Enacom adopta esa instrucción, el impacto podría extenderse a toda la industria de telecomunicaciones, ya que el organismo no distingue entre redes públicas y privadas en sus procedimientos de homologación. El estándar SCS 9001 fue creado por la Telecommunications Industry Association (TIA) de Estados Unidos y no testea equipos, sino procesos empresariales mediante una auditoría de dos a cuatro días. Antes de cualquier auditoría, la TIA coteja al solicitante con las listas de sanciones y restricciones del gobierno estadounidense; si la empresa figura, recibe un aviso en 48 horas hábiles de que no puede avanzar.

Impacto potencial La medida se enmarca en el acuerdo de cooperación bilateral con Estados Unidos por 15 millones de dólares, destinado al reemplazo de equipamiento chino en redes gubernamentales y a la creación de un centro de operaciones de ciberseguridad. Tal como fue publicada, la disposición aplica al sector público nacional y a la protección de infraestructuras críticas de información bajo la órbita del CNC, creado por el Decreto 941/2025. Sin embargo, el artículo 9 abre la puerta a una extensión más amplia si Enacom incorpora esos requisitos al régimen de homologación.

Quiénes quedarían alcanzados El efecto potencial excede a los grandes operadores. Según datos de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), en la Argentina hay más de 1.200 prestadores de Internet; de ellos, 547 son cooperativas con licencia en 20 provincias, de acuerdo con un relevamiento de la Universidad Nacional de La Plata y la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (Catel). Esas cooperativas armaron sus redes de fibra óptica con equipos Huawei y ZTE porque son los que cotizan a su escala, y no cuentan con otro proveedor ni con recursos para un recambio inmediato. En el caso de los operadores móviles, buena parte de las redes 4G se construyó con equipamiento Huawei, y reemplazarlo llevaría años.

Antecedentes y comparaciones El texto también remarca que el SCS 9001 bloquea de entrada a las empresas chinas por dos vías: la exclusión directa de entidades incluidas en la Covered List de la FCC o en la Entity List del Departamento de Comercio de Estados Unidos, y la incompatibilidad con la legislación china. La Ley de Inteligencia Nacional de China, promulgada en 2017, obliga a organizaciones y ciudadanos a apoyar y cooperar con los esfuerzos de inteligencia nacional. A la vez, el estándar exige transparencia sobre vínculos gubernamentales, divulgación de afiliaciones políticas de directivos y acceso de terceros a auditorías, requisitos que chocan con esa normativa.

Qué puede pasar después El estándar no fue adoptado por Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Japón, Corea ni Australia; solo lo incorporaron Costa Rica y Paraguay. En Costa Rica, la Justicia suspendió parcialmente el decreto que lo incorporó y un estudio del CINPE de la Universidad Nacional estimó cuatro años de atraso en la modernización de redes y un aumento del 40 por ciento en inversión y tarifas. En Paraguay, dos de los cuatro operadores se bajaron de la licitación 5G tras la inclusión del requisito. En la Argentina, la variable decisiva es si Enacom traslada o no el estándar al régimen de homologación: si eso ocurre, el cambio podría alcanzar teléfonos, módems, módulos 4G y 5G, cámaras, drones, inversores solares y equipos de red de cientos de cooperativas.