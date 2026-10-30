El Cyber Monday 2026 se realizará entre el 2 y el 4 de noviembre, con casi 800 empresas participantes y cerca de 15.000 MegaOfertas. La edición concentrará promociones en diez categorías y apunta a sostener el volumen de ventas del comercio electrónico en tres jornadas.

La iniciativa es organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), que informó que el 47% de las compañías adheridas son pequeñas y medianas empresas, es decir, pymes. Según la entidad, la plataforma oficial ofrecerá herramientas para comparar precios, consultar financiación, identificar beneficios bancarios y buscar promociones mediante un asistente de inteligencia artificial.

Desde la organización, Gustavo Sambucetti, director institucional de la CACE, señaló que “durante el CyberMonday, el volumen de operaciones equivale a tres semanas de ventas habituales en solo tres días”. El dato da cuenta de la escala que alcanzó el evento dentro del calendario comercial y de su peso para empresas de distintos tamaños.

Consumo y financiamiento

La edición 2026 encontrará a compradores con mayor planificación previa, de acuerdo con el comportamiento descripto por las empresas consultadas. En ese esquema, el precio final, el costo de envío, las cuotas disponibles y las condiciones de devolución pasan a ser variables centrales en la decisión de compra. Para comparar alternativas, los usuarios recurren a herramientas como Google Shopping, plataformas comerciales, inteligencia artificial y grupos de WhatsApp.

Ese patrón también aparece en los números del comercio digital. Según Tiendanube, entre enero y septiembre las órdenes de compra aumentaron un 22%, aunque el valor promedio de cada operación cayó en términos reales. En ese contexto, las promociones de noviembre se presentan como una instancia de fuerte competencia por volumen, financiación y entrega.

Rubros con mayor expectativa

Entre los sectores con mayor movimiento esperado figuran alimentos, bebidas, artículos de limpieza y cuidado personal. Desde Día proyectan un crecimiento de entre el 15% y el 20% respecto del último Hot Sale, mientras que Rappi anticipa demanda en supermercados y productos de higiene personal. También habrá ofertas en belleza, con descuentos de hasta el 60% en Natura y rebajas del 30%, 40% y 50% en Lidherma.

En calzado, Zapatería Guido espera sostener el nivel de ventas de la edición anterior, con un ticket promedio cercano a los $270.000. John Foos, en tanto, prevé un desempeño similar al del año pasado y estima un ticket promedio de $90.000, con la expectativa de que la financiación facilite la compra de más de un producto. En electrodomésticos, la demanda se concentraría en aires acondicionados Inverter, lavarropas, secarropas, celulares, televisores, notebooks y heladeras.

Canal online y locales físicos

Aunque el evento está diseñado para el comercio electrónico, parte de las operaciones también se trasladan a tiendas físicas. Algunos consumidores usan Internet para comparar precios y luego concretan la compra en el local, con el objetivo de retirar el producto en el momento. La edición 2026 volverá a medir esa combinación entre investigación digital, financiación y compra presencial, con la evolución de las ventas como principal variable a seguir después del cierre del evento.