Desde el 9 de octubre, las cuentas sin pago pasarán a usar Gemini Flash-Lite. Google mantendrá modelos más avanzados para los planes pagos.

Google modificará desde el 9 de octubre el acceso gratuito a Gemini, su plataforma de inteligencia artificial, y concentrará varias de las funciones más avanzadas en planes de suscripción paga. Las cuentas personales sin abono dejarán de usar Gemini Flash y Gemini Pro para pasar exclusivamente a Gemini Flash-Lite, una versión orientada a respuestas rápidas y menor costo de procesamiento. El cambio redefine qué herramientas quedarán disponibles sin cargo y qué capacidades se reservarán para los usuarios pagos.

La decisión, según la información difundida, responde al costo que implica sostener modelos de inteligencia artificial avanzados para millones de usuarios sin cobrar por consulta. Con esta reestructuración, la empresa busca diferenciar con mayor claridad los alcances de los planes gratuitos y pagos. La medida también marca un ajuste en la estrategia comercial de Google para su oferta de IA generativa.

Qué seguirá disponible sin cargo

Pese a la restricción, los usuarios gratuitos no perderán por completo el acceso a Gemini. Flash-Lite permitirá analizar y generar contenido a partir de texto, trabajar con imágenes, audio y video, realizar traducciones, extraer y organizar información y resolver tareas de procesamiento de datos. Además, conservará una ventana de contexto de hasta 1 millón de tokens, es decir, la cantidad de información que el sistema puede considerar en una misma interacción.

Ese esquema, sin embargo, tendrá límites frente a los modelos superiores. Flash-Lite no permitirá generar imágenes o audio de forma nativa y ofrecerá menor rendimiento en tareas que exigen razonamiento complejo, programación o análisis paso a paso. En la práctica, el recorte separa funciones de uso cotidiano de aquellas orientadas a trabajos técnicos o de mayor demanda computacional.

Cómo quedarán los planes pagos

La reorganización también alcanza a las suscripciones de Google. El plan Google AI Plus, informado con un costo de US$4,99 mensuales, mantendrá acceso a Flash-Lite y Flash, pero no al modelo Pro. En cambio, los planes Google AI Pro, de US$19,99 mensuales, y AI Ultra conservarán acceso a la gama completa de modelos. Esos niveles además tendrán acceso preferencial a Deep Think, el modo destinado a tareas que requieren mayor razonamiento.

Google también sumará niveles de esfuerzo computacional bajo, medio y alto para determinadas consultas. Ese mecanismo permitirá elegir cuándo destinar más capacidad de procesamiento, aunque con un consumo más rápido de los límites de uso. La empresa, de ese modo, ordena su oferta por segmentos de demanda y traslada a los planes pagos las funciones de mayor valor técnico.

Reacción y efecto en el mercado

El anuncio generó críticas entre usuarios que utilizaban las capacidades más avanzadas de Gemini sin suscripción. En comunidades online, especialmente entre desarrolladores, investigadores y personas que emplean la herramienta para redacción técnica, surgieron cuestionamientos a la reducción de funciones. La reacción expone la tensión entre acceso gratuito y monetización en el negocio de la inteligencia artificial.

El cambio también refleja uno de los principales costos de ese mercado: sostener modelos cada vez más potentes exige infraestructura y procesamiento de alto valor. Con esta decisión, Google apuesta a que quienes necesiten las funciones más sofisticadas migren a alguno de sus planes pagos, mientras mantiene una versión limitada para el acceso sin cargo. La fecha clave para la implementación es el 9 de octubre, cuando comenzará a regir la nueva estructura de uso.