Una foto publicada en redes sociales puede ser utilizada para generar, mediante inteligencia artificial, una imagen falsa de una persona desnuda. Ese tipo de contenido puede circular luego para acoso, humillación o extorsión, sin necesidad de acceder a archivos íntimos.

El caso de las alumnas del Colegio Modelo Lomas, en Lomas de Zamora, expuso esa modalidad: más de 40 adolescentes fueron afectadas por imágenes sexuales falsas creadas con IA que, según las denuncias de sus familias, circularon entre estudiantes y en sitios para adultos. Por ese hecho, dos alumnos de 15 años fueron imputados.

Cómo preservar la prueba Ante una difusión de este tipo, la abogada especialista en ciberseguridad, privacidad y datos personales Florencia Zappalá recomendó no borrar nada antes de guardarlo. Señaló que las capturas de pantalla son un primer registro, aunque pueden ser cuestionadas, y que conviene asesorarse legalmente sobre la forma de preservar la evidencia para que tenga valor en una denuncia. También sugirió registrar enlaces, nombres de cuentas y fechas, además de mensajes de acoso o amenazas si existieran.

Zappalá explicó que crear imágenes sexuales falsas con IA, conocidas como deepfakes, de niñas, niños y adolescentes puede constituir delito en Argentina, aunque no exista una figura penal específica. Indicó que estos casos suelen encuadrarse en el artículo 128 del Código Penal, que castiga las representaciones sexuales de menores, y recordó que en 2025 una Cámara Penal de Zárate-Campana sostuvo que ese término incluye las imágenes generadas con IA. Cuando las imágenes representan sexualmente a menores, recomendó evitar descargarlas o reenviarlas para reunir pruebas.

Retiro del contenido Para personas adultas, StopNCII.org es un servicio gratuito que ayuda a limitar la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y también admite desnudos falsos creados con inteligencia artificial. La herramienta crea una huella digital en el propio dispositivo y permite que las plataformas adheridas detecten coincidencias sin recibir la imagen original. El servicio no borra material de toda Internet ni actúa sobre chats cifrados, por lo que además se recomienda reportar el contenido en la plataforma donde aparece.

Para imágenes de personas que eran menores de 18 años cuando se creó el material, existe Take It Down, un servicio gratuito del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos (NCMEC). El organismo indica que no debe descargarse el material ni pedir a otra persona que lo reenvíe para registrarlo en la herramienta. Si no se dispone del archivo, NCMEC ofrece asistencia a través de CyberTipline, su canal de reportes sobre explotación sexual infantil en Internet.

Denuncia y prevención En Argentina, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), del Ministerio Público Fiscal, recibe denuncias en el correo [email protected]. Además, la Línea 137 atiende gratis desde todo el país, las 24 horas, los 365 días del año, y responde por WhatsApp al 11-3133-1000; la Línea 102 brinda escucha, contención y orientación para niños y adolescentes. Zappalá también advirtió que una sola foto alcanza para fabricar un desnudo falso y citó un estudio del Institute for Strategic Dialogue, que encontró 181 páginas que ofrecen ese servicio, con unos 40 millones de visitantes por mes.