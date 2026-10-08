OpenAI empezó a testear publicidad vinculada a solicitudes en ChatGPT. La prueba alcanza a usuarios adultos de los planes Free y Go, sin afectar a las suscripciones pagas.

OpenAI comenzó a probar anuncios visuales en ChatGPT, una modalidad que podría modificar la experiencia de los usuarios de las versiones gratuitas de la plataforma. La iniciativa, según el material difundido, apunta a mostrar publicidad vinculada con las solicitudes realizadas dentro del chat y separada de las imágenes generadas por la inteligencia artificial.

La compañía detrás del servicio de inteligencia artificial explicó que los avisos se identificarán como contenido patrocinado y que funcionarán como elementos independientes. De acuerdo con esa definición, la publicidad no formará parte de la imagen creada por ChatGPT ni alterará las respuestas del modelo, según sostiene OpenAI.

Cómo funcionará

La propuesta prevé que los anuncios aparezcan como complemento de determinadas consultas. El ejemplo incluido en el texto señala que, ante un pedido para generar una imagen de un hogar, podrían mostrarse avisos relacionados con productos o servicios de decoración. La compañía busca así ofrecer a las marcas un espacio asociado al contexto de la solicitud del usuario.

Alcance inicial

La implementación inicial contempla a usuarios mayores de 18 años en Estados Unidos. Según la política de ChatGPT Ads, la publicidad estará disponible para los planes Free y Go, mientras que las suscripciones pagas Plus, Pro y Business continuarán sin anuncios. La empresa prevé una expansión progresiva a otros mercados, aunque deberá adaptar el sistema a las normativas de cada jurisdicción, en especial las vinculadas con protección de datos.

Filtros y restricciones

OpenAI también estableció limitaciones para evitar que la publicidad aparezca en determinados contextos. Los anuncios estarán restringidos a mayores de 18 años y contarán con filtros para impedir su presencia en conversaciones sobre temáticas sensibles. El objetivo declarado es evitar que las marcas queden asociadas a situaciones de vulnerabilidad detectadas durante una interacción con el sistema.

Con esta prueba, la publicidad pasa a integrarse en una parte de la experiencia de ChatGPT, aunque con separación explícita entre los contenidos patrocinados y las respuestas o imágenes generadas por la plataforma. El alcance efectivo de la medida dependerá de la expansión a otros mercados y de la adaptación a las reglas locales sobre tratamiento de datos y publicidad digital.