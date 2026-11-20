El 20 de noviembre de 1845, las fuerzas argentinas, bajo el gobierno de Juan Manuel de Rosas y al mando de Lucio N. Mansilla, enfrentaron a las flotas de Francia e Inglaterra en el río Paraná. Aunque la batalla terminó con el triunfo anglo-francés, la resistencia argentina se convirtió en un símbolo de la defensa de la soberanía y la integridad territorial.

Si algo no se puede desconocer del gobierno de Juan Manuel de Rosas durante una parte del Siglo XIX es la defensa que realizó de la integridad territorial de lo que hoy es nuestro país. Enfrentar a la flota británica e inglesa en 1845, fue la acción bélica más importante realizada por el régimen rosista en pos de la defensa de la soberanía nacional. Enfrentamiento que se conocerá en nuestra historia como la Batalla de la Vuelta de Obligado.





Dos de las mayores potencias bélicas de la época, Francia e Inglaterra, se unieron en ese momento para protestar y defender sus propios intereses comerciales en esta parte del continente. Buscaban decretar la libre navegación del Río de la Plata y el Paraná, para poder vender sin ningún inconveniente sus productos comerciales y acceder al algodón paraguayo.





En la mañana del 20 de noviembre de 1845, los porteños se despertaron con una imagen sorprendente. Podían observar en el Río de la Plata un centenar de barcos. El bloqueo había comenzado.

Rosas no se acobardó ante la situación. Su consigna en materia de relaciones internacionales era clara y concisa: "Paz y amistad con los que nos respetan y la guerra a muerte a los que se atreven a insultarnos".





Ingleses y franceses comenzaron a navegar el Paraná, entre la flota había una gran cantidad de buques que llevaban mercaderías para vender en nuestro territorio. A pesar del poderío enemigo, Rosas los enfrentó en una zona estrecha del río a la altura de lo que hoy es San Pedro en la provincia de Buenos Aires.





Los argentinos comandados por Lucio N. Mansilla, con coraje y mientras las fanfarrias patrias tocaban el himno nacional, les presentaron batalla a los invasores durante siete horas con un goleta , 24 lanchones, cuarenta cañones ubicados sobre las barrancas y tres cadenas gruesas que atravesaban el río.





Finalmente, los anglo-franceses consiguieron el triunfo en esa lucha desigual que dejó un saldo de 250 argentinos y medio centenar de invasores muertos. Franceses e ingleses siguieron su navegación al norte.





Dos años después, Inglaterra levantó el bloqueo, actitud que siguieron los franceses en 1848. El general San Martín, desde Francia, resaltó la firme actitud de Rosas durante el bloqueo y en su testamento le legó el sable que había utilizado durante toda la guerra de la independencia "por la firmeza con que ha sostenido el honoer de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarle".



