El Ministerio de Gobierno difundió el procedimiento para tramitar el pasaporte en sus modalidades común y exprés, a través de la Dirección de Registro Civil y Capacidad de las Personas. La comunicación oficial precisó canales de solicitud, atención presencial y plazos estimados de entrega, en un contexto de demoras en la distribución nacional.

Para obtener el pasaporte común, ya sea por primer ejemplar o por renovación, el interesado debe solicitar turno en el sistema web del Registro Civil o mediante el chatbot CIDI por WhatsApp al 264 459-2201. En la fecha asignada, debe concurrir a la delegación más cercana a su domicilio o a la sede central para la toma de datos personales, fotografía, huella dactilar y firma. Al finalizar, se entrega un comprobante que debe conservarse hasta recibir el documento.

Según informó el organismo, el pasaporte emitido por el RENAPER llega por correo al domicilio declarado en un plazo estimado de 40 días. Puede recibirlo el titular con el comprobante o un mayor de edad con su DNI y esa constancia; si no llega, la persona debe presentarse en la delegación donde inició el trámite con el DNI y el comprobante. La advertencia sobre demoras en los envíos alcanza a ambas modalidades.

Trámite exprés Quienes opten por la modalidad exprés pueden presentarse sin turno previo en la Sede Central del Registro Civil o en la delegación más cercana a su domicilio, de lunes a viernes de 07:30 a 14:00, sujeto a la capacidad operativa de cada oficina. En el lugar se realiza la captura electrónica de datos personales, foto, huella y firma, y el pago se efectúa en efectivo en Pago Fácil mediante un enlace generado en la delegación. La entrega por correo se concreta entre los 7 y 8 días hábiles posteriores al trámite.

En ambos casos, la vigencia del documento es de 10 años para mayores de 18 años y de 5 años para menores de edad, según figura en la hoja impresa con la información personal. Para consultas sobre requisitos o seguimiento, el organismo habilitó el teléfono 4936836, de lunes a viernes de 7:30 a 14:00, y el correo [email protected].