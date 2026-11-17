El Ministerio de Salud realizó la tercera edición del Curso de RCP Básico, Primeros Auxilios y uso de Desfibrilador Externo Automático (DEA), con el objetivo de ampliar la formación para la respuesta ante emergencias en la provincia. La propuesta se enmarca en una capacitación continua orientada a multiplicar conocimientos en distintos ámbitos de trabajo. La actividad quedó respaldada por la Resolución Ministerial N.º 6521/2026.

La organización estuvo a cargo de la División Enfermería, dependiente del Departamento de Medicina Asistencial de la Secretaría Técnica, con la colaboración de la Sociedad Argentina de Cardiología, Distrito San Juan. En esta edición se incorporaron nuevos instructores de las cinco zonas sanitarias, de Nivel Central y de CAVIG. La ampliación de esa red busca extender la capacidad de respuesta frente a situaciones de urgencia en más dependencias del sistema sanitario.

Por primera vez participaron también los hospitales descentralizados Dr. Marcial Quiroga y Dr. Guillermo Rawson. Esa incorporación suma a dos efectores de referencia dentro del esquema provincial y refuerza la distribución territorial de la capacitación. En términos operativos, el alcance de la formación deja de concentrarse en áreas centrales y se proyecta a más servicios y equipos.

Durante la actividad estuvieron presentes la jefa del Departamento de Medicina Asistencial, Romina Mataix, y la jefa de División Enfermería, Marianella Pérez. Ambas acompañaron la entrega de certificados a los nuevos instructores y a los referentes Super RCP. La presencia de esas autoridades da cuenta de que el programa forma parte de una línea institucional de capacitación sostenida dentro del ministerio.

La iniciativa apunta a que los conocimientos sobre RCP, primeros auxilios y uso de DEA se repliquen en cada ámbito de trabajo y queden disponibles ante una emergencia. Según la información oficial, la capacitación continua busca fortalecer a los equipos de salud y ampliar la capacidad de respuesta para el cuidado de los sanjuaninos. El próximo paso será la aplicación de esa formación en las distintas áreas donde fueron incorporados los instructores.