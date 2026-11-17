La prueba nacional se toma este 17 y 18 de noviembre en 411 escuelas de la provincia. Releva aprendizajes de tercer grado en Lengua y Matemática.

San Juan participa del operativo nacional Aprender 2026 de Nivel Primario, que se desarrolla este martes 17 y miércoles 18 de noviembre con la participación prevista de 14.059 estudiantes de tercer grado de escuelas de gestión estatal y privada de toda la provincia.

La evaluación alcanza a 411 establecimientos educativos y 733 secciones de tercer grado. El objetivo es relevar información sobre los aprendizajes en Lengua y Matemática, a través de pruebas estandarizadas que permitan conocer el desempeño de los estudiantes y aportar insumos para el análisis y la toma de decisiones sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El operativo incluye, además, cuestionarios complementarios destinados a directivos, docentes de los grados evaluados y familias. Esos instrumentos permiten reunir información sobre los contextos en los que se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje, según la organización del operativo. Para garantizar condiciones uniformes de aplicación y objetividad en la recolección de datos, se realiza un entrecruzamiento de docentes de los establecimientos participantes durante las dos jornadas.

Organización y control La intervención contempla a directores como veedores, responsables de supervisar el desarrollo de las pruebas y resguardar los materiales, y a aplicadores designados por la jurisdicción, que tienen a su cargo la implementación de las evaluaciones. En las escuelas con más de una sección de tercer grado también participan veedores asistentes. La preparación del operativo incluyó instancias de formación para directivos, veedores y aplicadores.

Marco normativo La formación y la logística están a cargo del equipo técnico del Área de Evaluación y Estadística Educativa, dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación. La participación de los establecimientos y de sus secciones está establecida como obligatoria por la Resolución Ministerial Nº 19127-ME-2026. Durante estas jornadas, los grados que no participan de la evaluación mantienen sus actividades escolares con normalidad, sin suspensión de clases.