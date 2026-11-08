Con la llegada del calor, el ventilador de pie se mantiene como una de las opciones de climatización de menor consumo en los hogares argentinos. Un equipo estándar consume entre 50 y 75 watts por hora, aunque los modelos más eficientes pueden operar con 40 watts. En comparación, un aire acondicionado split de 2250 frigorías consume aproximadamente 1000 watts por hora, según los datos del texto original. Esa diferencia explica por qué el ventilador sigue siendo una alternativa de uso extendido durante el verano.

Consumo estimado Para dimensionar el gasto, el material toma como ejemplo un ventilador de 60 watts encendido 8 horas por día durante diciembre, enero y febrero. Bajo esa hipótesis, el consumo mensual sería de unos 14,4 kWh. Con una tarifa residencial promedio de $50 por kWh en Argentina —valor que, según el texto, varía según la provincia y el consumo total del hogar— el costo mensual rondaría los $720. En el mismo período, un aire acondicionado con igual tiempo de uso demandaría cerca de 240 kWh y un gasto de $12.000.

Factores que inciden El consumo no es uniforme entre modelos. El tamaño del motor influye, ya que los ventiladores con aspas de 20 pulgadas suelen consumir más que los de 16 pulgadas. También impacta la velocidad seleccionada: usar el equipo en velocidad baja puede reducir el consumo hasta un 40% respecto de la máxima. Los modelos con tecnología DC, de corriente continua, pueden consumir hasta un 60% menos que los tradicionales con motor AC, de corriente alterna, manteniendo el mismo nivel de rendimiento.

Uso y mantenimiento El tiempo de funcionamiento diario es el factor más directamente controlable. El texto señala que dejar el ventilador encendido toda la noche eleva el gasto, mientras que el uso del temporizador para apagarlo después de 3 o 4 horas puede reducir el consumo mensual en aproximadamente un 30%. También se indica que ubicar el aparato cerca de ventanas o puertas en las horas más frescas ayuda a circular el aire exterior y que cerrar cortinas y persianas durante la mayor radiación solar mejora la eficiencia. La limpieza de aspas y rejilla, junto con la lubricación de rodamientos una vez por temporada, también contribuye a evitar un mayor esfuerzo del motor.

Comparación con otras alternativas Frente a otros sistemas, el ventilador de pie conserva una ventaja de costo operativo. El texto lo compara con el ventilador de techo, que consume entre 60 y 80 watts, y con los climatizadores evaporativos portátiles, que demandan entre 80 y 150 watts. Para una familia tipo, la combinación de un aire acondicionado en el dormitorio principal y ventiladores en el resto de los ambientes puede reducir el consumo total del hogar en hasta un 70% respecto del uso exclusivo de aire acondicionado. El dato central, según el material, es que el ventilador de pie permite atravesar los meses de mayor temperatura con un gasto sensiblemente menor en la factura eléctrica.