El diseñador sanjuanino está nominado por el afiche de «Dar con la tecla» en el 30° Festival de Cine de Fuentes de Ebro. La premiación será este sábado 7 de noviembre.

Gabriel Gardiol contará todo lo que pase en el festival en sus redes donde se lo puede seguir como gabigardiol

El sanjuanino Gabriel Gardiol está nominado a Mejor Cartel en el 30° Festival de Cine de Fuentes de Ebro, en Zaragoza, por el afiche del cortometraje «Dar con la tecla». La gala de clausura y entrega de premios está prevista para este sábado 7 de noviembre, en una competencia que reúne cuatro aspirantes en esa categoría. El reconocimiento, si se concreta, sumará un antecedente internacional a una trayectoria que el diseñador desarrolló desde San Juan y que hoy continúa en Madrid.

El trabajo de Gardiol fue seleccionado entre los postulantes al premio en una edición en la que el cortometraje «Dar con la tecla» también obtuvo ocho nominaciones en distintas categorías. La producción es un humor dirigido por Albert Everest y Juls Gars, y su presencia en el certamen amplió la visibilidad del diseño sanjuanino dentro de una programación que incluye proyección de obras y encuentros con los equipos participantes. En la categoría de cartel, sus rivales son Eduardo Vert, por «El día que falte»; Oscar Baiges, por «Insumisa y divina, Raquel Meller»; y Mariano Bazco, por «Memoria de los olvidados».

Recorrido profesional Antes de instalarse en España, Gardiol trabajó en el Teatro del Bicentenario, en San Juan. Según el propio diseñador, esa etapa marcó el inicio de un recorrido que luego lo llevó a desarrollar proyectos para espacios culturales europeos. En la actualidad se desempeña como lead designer en Laglag, una productora de contenidos para videojuegos. Además, diseñó las portadas del Teatro Real de Madrid, uno de los escenarios culturales más reconocidos de la capital española.

Una nominación con alcance simbólico En un video difundido en sus redes sociales, el diseñador se preguntó: «¿De qué labura un sanjuanino como yo en Madrid?». En ese mensaje, explicó parte de su presente profesional y expuso la expectativa que le genera la definición del festival. También señaló que, si resultara premiado, tendría que subir al escenario a hablar, por lo que imaginó que la tonada sanjuanina podría escucharse en una gala de cine en España. La frase sintetiza el valor que el propio Gardiol le atribuye a la nominación, más allá del resultado final.

Lo que sigue La ceremonia de premiación se realizará este sábado 7 de noviembre, cuando el festival cierre su 30ª edición. Hasta entonces, la nominación mantiene a Gabriel Gardiol entre los protagonistas de una competencia en la que el diseño gráfico tiene un lugar específico dentro del cine. Si obtiene el premio, su nombre quedará asociado a una distinción internacional obtenida en Zaragoza por un trabajo realizado para una producción que ya reúne varias candidaturas en el certamen.