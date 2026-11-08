El papa habló ante miles de fieles en el Estadio Centenario durante una vigilia de oración. También advirtió sobre la indiferencia religiosa y pidió renovar la fe.

El papa León XIV habló este sábado ante miles de fieles reunidos en el Estadio Centenario de Montevideo, donde encabezó una vigilia de oración. El mensaje estuvo centrado en los jóvenes, la vida en comunidad y el compromiso religioso. La intervención se produjo a horas de su llegada al país.

Durante la celebración, el pontífice agradeció los testimonios compartidos por jóvenes y sostuvo: “Gracias por haber hecho presente a Jesucristo en tantas vidas”. Luego orientó su mensaje hacia la construcción de un proyecto de vida basado en el amor y el compromiso. En ese marco, afirmó: “Amigos jóvenes, atrévanse a formar una familia, sean capaces de servir a los demás”.

Mensaje religioso León XIV también se refirió a los cambios que atraviesa la Iglesia y advirtió sobre el avance de la indiferencia religiosa. A partir de ese diagnóstico, convocó a los creyentes a renovar la fe y el vínculo con la comunidad. “Dense por completo a Dios, todos debemos ser discípulos una y otra vez”, expresó al cierre de su intervención.

La vigilia reunió a fieles de distintas edades y se desarrolló como parte de la agenda pública del pontífice en Uruguay. El contenido del discurso combinó referencias pastorales con un llamado a sostener la pertenencia religiosa en un contexto de transformación eclesial. El mensaje quedó dirigido, en particular, a los jóvenes y a su lugar dentro de la vida de la Iglesia.

Intercambio de obsequios Al final del encuentro, León XIV entregó un cáliz a la Iglesia Uruguaya y recibió como regalo la imagen de la Inmaculada Concepción. Ese cierre marcó la parte protocolar de la jornada, que se desarrolló ante una multitud en la capital uruguaya. La actividad dejó como dato central la convocatoria del pontífice a reforzar la fe y la formación de nuevas familias dentro de la comunidad católica.