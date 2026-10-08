La agenda cultural de San Juan concentrará entre el jueves 8 y el domingo 11 de octubre funciones de teatro, música, diseño, cine y artes visuales en espacios públicos y salas de la provincia. La programación incluye propuestas pagas y gratuitas, con actividades en el Teatro Sarmiento, el Teatro del Bicentenario, el Chalet Cantoni y el Conte Grand.

El jueves 8, Gabriel Rolón presentará “Palabra Plena” en el Teatro Sarmiento, con funciones a las 19:30 y 22. Según la información difundida, el espectáculo aborda el amor, el deseo, la pérdida y los vínculos. Ese mismo día, a las 21:30, la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario recibirá “Ani… El Mucamo”, una obra destinada a mayores de 15 años. Las entradas para ambas propuestas se informan a través de las plataformas indicadas en la agenda oficial.

También el jueves, a las 20, se inaugurará “Buscar la forma: Mirta Romero”, una muestra antológica dedicada a la artista sanjuanina. La exposición tendrá lugar en el hall del Teatro del Bicentenario y podrá visitarse durante el fin de semana como parte de la agenda aniversario de la institución. En términos culturales, la muestra suma una referencia local a una programación que combina artes escénicas y visuales en un mismo circuito.

Viernes y sábado

La programación continuará el viernes 9 con “Las Hijas”, protagonizada por Florencia Peña, Soledad Villamil y Pilar Gamboa. La función será a las 20 en el Teatro Sarmiento. Ese mismo día, a las 21:30, AIMÉ presentará “Soy Canciones” en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario, con una propuesta que combina folklore, pop, canción contemporánea y sonidos latinoamericanos en formato full band.

El sábado 10 habrá actividades para públicos diversos. A las 17:30 comenzará “La Tienda del Chalet está de feria” en el Chalet Cantoni, con más de 70 diseñadores y artesanos de la provincia. La feria incluirá indumentaria, cerámica, joyería, decoración, juguetes y otros objetos de diseño, además de gastronomía, música en vivo, juegos, sorteos y talleres. Esa jornada también se presentará Mauricio Nozica con “Manso Yarco” a las 21 en el Teatro Sarmiento, con humor y referencias a las costumbres cuyanas.

La misma fecha sumará a Paola Hascher Full Band con “La Encendida”, a las 21:30 en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. La propuesta celebra sus 30 años de trayectoria. Además, en el Chalet Cantoni se realizará “Rituales de Autocuidado”, una actividad que combina cosmética natural, automasajes faciales y cerámica, con cupos limitados e inscripción previa a los teléfonos 2645131111 y 2644457054.

Domingo con feria y cine

El domingo 11, el Conte Grand recibirá una Feria de Emprendedores desde las 17. Luego, a las 22, el centro cultural proyectará “Obsession” en el marco del ciclo Domingo de Cine, con entrada gratuita. La combinación de feria y función busca sostener un cierre de fin de semana con producción local y acceso sin costo al cine.

La programación del segundo fin de semana de octubre reúne actividades de distintas disciplinas y públicos, con una oferta que se extiende durante cuatro días y articula salas teatrales, espacios culturales y ferias de emprendedores. El cronograma deja como dato central la concentración de propuestas entre el 8 y el 11 de octubre, con la mayor parte de las actividades distribuidas entre la tarde y la noche.