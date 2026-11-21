El Ministerio de Gobierno acerca asesoramiento sobre regularización dominial en los departamentos. La atención también se mantiene en Capital, con documentación básica y horarios definidos.

Los vecinos de San Juan pueden consultar sobre la escrituración de sus viviendas y el estado de sus trámites de regularización dominial sin trasladarse hasta Capital. El servicio se presta a través de los operativos San Juan Cerca y de otras actividades territoriales impulsadas por el Ministerio de Gobierno.

La atención está a cargo de la Dirección de Regularización y Consolidación Dominial. Para recibir asesoramiento, los interesados deben acercarse al puesto del área, identificado con el banner del programa “Escriturá tu Vivienda”. El dispositivo apunta a resolver consultas sobre la situación del inmueble, las posibilidades de escrituración y el estado de los trámites ya iniciados.

Documentación requerida Para realizar la consulta, los vecinos deben presentar DNI, boleta de Rentas y, en caso de contar con él, boleto de compraventa. Con esa información, el equipo técnico puede orientar sobre el encuadre del caso y los pasos administrativos disponibles. La instancia no reemplaza el trámite formal, pero permite verificar antecedentes y condiciones de acceso.

Marco legal El programa está destinado a familias que habitan de manera lícita y permanente su única vivienda y todavía no cuentan con escritura. Según el material difundido por la cartera, la iniciativa se enmarca en las leyes N.º 24.374 y 1808-C, y en el Decreto N.º 009/19. La regularización dominial busca avanzar en el reconocimiento legal de la propiedad y otorgar seguridad jurídica a los hogares alcanzados.

La tenencia de la escritura también facilita gestiones vinculadas con los servicios públicos y con el acceso a créditos hipotecarios, de acuerdo con los requisitos de cada entidad. En ese plano, el acceso al título de propiedad puede incidir en trámites posteriores y en la formalización de la situación patrimonial de las familias. El esquema territorial apunta a reducir la necesidad de traslado hacia la sede central.

Quienes necesiten realizar consultas en forma presencial también pueden concurrir a la Dirección de Regularización y Consolidación Dominial, en Agustín Gnecco 395 Sur, Capital, de lunes a viernes de 8 a 13. Además, están disponibles los teléfonos 493-3333 y 4201886 para orientar trámites y consultas sobre la documentación exigida.