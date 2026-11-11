Un informe de Argentinos por la Educación registró mejoras en sexto grado. Lengua mostró el avance más fuerte y el secundario sigue rezagado.

Los alumnos sanjuaninos de sexto grado mejoraron su desempeño en Lengua y Matemática, según un informe de Argentinos por la Educación sobre las Pruebas Aprender. El relevamiento mostró el avance más marcado en comprensión lectora y escritura, mientras que Matemática también registró una suba.

El trabajo fue elaborado por Federico del Carpio, Martín Nistal y Lucía Vallejo, y cruza los resultados de las evaluaciones Aprender con datos de asistencia a clase. De acuerdo con el documento, la recuperación más importante de la provincia en el nivel primario se observó en Lengua, lo que permite comparar la evolución entre 2023 y 2025.

Mejora en primaria En las Pruebas Aprender 2025, el 74% de los alumnos de sexto grado alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en Lengua, 14 puntos más que en 2023, cuando el indicador era del 60%. Esa proporción quedó apenas 3 puntos por debajo del promedio nacional, que fue del 77%.

En Matemática, el 48% de los estudiantes llegó a un nivel satisfactorio o avanzado en 2025, frente al 43% de 2023, con una mejora de 5 puntos. En este caso, la provincia quedó 7 puntos por debajo de la media del país, que fue del 55%.

Secundaria con rezagos El informe advierte que sostener estos avances exige intervenir desde los primeros años de la primaria y reforzar las estrategias en el secundario. En Lectura de tercer grado, correspondiente a Aprender 2024, el 13% de los alumnos de San Juan quedó por debajo del nivel básico, frente al 12% nacional, y solo el 37% llegó a los niveles más altos, contra el 45% del promedio del país.

El panorama se vuelve más crítico al finalizar la secundaria. En Matemática, apenas el 11% de los alumnos del último año alcanzó un nivel satisfactorio o avanzado en 2024, lejos del 18% nacional y sin cambios respecto de 2022. En Lengua, el 50% llegó a ese nivel, por debajo del 57% del país y con una baja de 4 puntos frente a 2022.

Asistencia y seguimiento El informe también analiza la asistencia a clase, un factor asociado al rendimiento escolar. En sexto grado de primaria, el ausentismo fue bajo: en 2023, solo el 6% de los alumnos registró 16 o más inasistencias, sin diferencias relevantes entre los sectores de menor y mayor nivel socioeconómico. En el secundario, en cambio, la inasistencia fue más frecuente: en 2024, el 29% de los alumnos del último año acumuló 15 o más faltas, frente al 23% de 2022.

La organización señaló además que San Juan integra el grupo de diez provincias argentinas que publicó resultados propios de evaluaciones de alfabetización. Ese dato, según el informe, resulta relevante para seguir la evolución del aprendizaje y orientar políticas educativas con información provincial comparable.