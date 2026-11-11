El Ministerio de Educación abrió un espacio exclusivo en el Centro Tecnológico para docentes preinscriptos en el Concurso de Ascenso 2026-2027. La atención será de 8 a 19 y exigirá constancia de turno.

El Ministerio de Educación habilitó un espacio de atención exclusivo para los docentes que realizaron la preinscripción en línea para el Concurso de Ascenso 2026-2027 y necesitan legalizar documentación ante la Sala de Copias. La oficina funcionará mientras dure el proceso del concurso, según informó la cartera educativa.

La dependencia está ubicada en el Centro Tecnológico, en Las Heras y Alberdi, en Capital. El horario de atención será de 8 a 19, una franja amplia que busca ordenar la demanda administrativa vinculada con la inscripción. El trámite está destinado únicamente a quienes ya completaron la preinscripción en línea.

Entre los requisitos informados por el ministerio figura como condición excluyente presentar la constancia de turno para inscripción de Ascenso. Esa documentación permitirá acceder a la legalización requerida para continuar con el proceso administrativo del concurso. La medida apunta a concentrar la atención en un único ámbito y evitar demoras en la tramitación.

La cartera educativa solicitó a los docentes concurrir en el horario indicado y con la documentación correspondiente. El pedido busca agilizar la atención en una instancia que forma parte del circuito previo al concurso. La oficina permanecerá habilitada mientras siga abierto el proceso de Ascenso 2026-2027.