La segunda edición de esta expo laboral se hará este jueves 12 de noviembre en el Centro Cultural Conte Grand, con talleres y stands de consultoras, municipios y cámaras empresariales.

La Fundación EcoSJ Solidarizando Corazones organiza la segunda edición de "Mi primera chamba", una feria expo laboral pensada para acercar oportunidades de empleo a los jóvenes sanjuaninos. El encuentro se hará en el Centro Cultural Conte Grand y reunirá a consultoras de recursos humanos, municipios, organizaciones sociales y cámaras empresariales.

La iniciativa nació el año pasado y busca llegar a quienes todavía no tuvieron un primer trabajo o necesitan mejorar su búsqueda de empleo. A diferencia de la primera edición, esta vez podrán participar todos los mayores de 18 años, sin límite de edad.

"Somos jóvenes profesionales y vimos la falta de instrucción de muchos jóvenes en el sentido de no saber cómo armar un currículum o cómo actuar ante una entrevista. Así se nos ocurrió realizar esta actividad", contó Tania Fernández, integrante de la Fundación EcoSJ Solidarizando Corazones, sobre el origen de la propuesta.

La expo tendrá talleres sobre distintos temas y una feria con alrededor de 20 stands institucionales donde se compartirá información y se harán actividades con el público. Este año la organización concentró la participación en consultoras de recursos humanos y en las oficinas de empleo de cuatro municipios: Capital, Rawson, Rivadavia y Chimbas.

Habrá cuatro talleres gratuitos: habilidades blandas; armado de currículum y filtros ATS (los sistemas automatizados que usan las empresas para seleccionar postulantes); consejos para ingresar al sector minero; y oratoria y protocolo. También se hablará sobre cómo influye la inteligencia artificial en los procesos de selección de personal.

El patio del Conte Grand tendrá además un espacio para emprendedoras de distintos rubros, donde los visitantes podrán conocer sus productos y conversar sobre cómo armar un negocio propio.

La feria se hará este jueves 12 de noviembre, de 17 a 21 horas, en el Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras). La entrada es libre y gratuita, pero para participar de los talleres hay que inscribirse antes por un formulario online o escaneando un código QR, ya que se esperan unos 400 jóvenes y todavía quedan lugares disponibles. Quienes no logren inscribirse podrán recorrer la expo desde las 19, cuando se habilite el ingreso general para conocer a las consultoras y cámaras empresariales presentes.