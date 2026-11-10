"Esta no es una operación contra el pueblo haitiano, ni una invasión del país de Haití. No somos una gran potencia. No tenemos interés en dominar al pueblo haitiano, ni en apropiarnos de la riqueza de Haití", escribió Bukele en la red social.

Escribe: Fernando A. Ocampo Bravo

Analista Internacional





"Ya acabamos con las pandillas en El Salvador, y también podemos acabar con ustedes". Esa fue la advertencia que el presidente Nayib Bukele, el Presidente de El Salvador, les lanzó a los líderes de los grupos criminales de Haití después de que cuatro técnicos de aviación salvadoreños que integraban una fuerza multinacional fueran secuestrados el 18 de octubre.





Bukele declaró una guerra contra las pandillas en El Salvador que ha dado como resultado una drástica reducción de la violencia en su país gracias a una dura política de mano dura y encarcelamiento que le ha generado críticas por supuestas violaciones de derechos humanos.





Ahora, parte de esa estrategia se traslada a Haití, posiblemente el país más peligroso de América Latina y en el que el Estado parece incapaz de controlar a los poderosos grupos criminales.





"Pasamos por el mismo sufrimiento que Haití está atravesando hoy", dijo Bukele la pasada semana.

"Sabemos lo que eso significa: vivir con miedo, no confiar en los políticos, no creer en nadie que prometa ayudarte. Porque nadie vino a ayudarnos, y quienes vinieron no tenían buenas intenciones", dijo.

Por eso, les pidió a los haitianos "confiar" en él. "Vinimos a Haití para luchar contra los malvados", agregó.





¿Qué paso en Haití con los cuatro técnicos de la Aviación Salvadoreña?





El 18 de octubre de 2026, miembros de bandas haitianas en Croix-des-Bouquets (una comuna cerca de la capital haitiana, Puerto Príncipe) atacaron un vehículo blindado que transportaba a cuatro técnicos de la Fuerza Aérea Salvadoreña adscritos a la GSF que regresaban a la base. Según The New York Times, antes de la emboscada, los técnicos estaban comprando en un mercado en una "zona roja" controlada por bandas.





Los miembros de la banda atacaron el vehículo con explosivos y lo incendiaron. Las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES) informaron que los cuatro técnicos huyeron del vehículo.





Durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Haití, Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante la ONU, condenó el ataque y afirmó que los técnicos serían rescatados. También se dirigió a las bandas, diciendo que el ataque no obligaría a las GSF a retirarse de Haití. Egriselda López, embajadora salvadoreña ante la ONU, condenó la emboscada y pidió una operación internacional para localizar y rescatar a los cuatro técnicos desaparecidos.





El 19 de octubre, el FAES informó que un helicóptero enviado para registrar la zona donde los técnicos desaparecieron fue disparado. La GSF y la Policía Nacional Haitiana (PNH) posteriormente llevaron a cabo una ofensiva en helicóptero contra bandas en Plaine du Cul-de-Sac, cerca de donde desaparecieron los técnicos. La ofensiva mató a varios miembros de una banda, con fuentes no oficiales que afirman que al menos 18 murieron y otros 13 resultaron heridos. Otros cuatro miembros de la GSF resultaron heridos. Algunos medios haitianos informaron que la banda de Chèn Méchan mantenía a los técnicos como rehenes, pero ningún grupo ha sido identificado oficialmente como responsable de la emboscada ni ningún grupo ha reivindicado la autoría.





Antes de la emboscada, El Salvador aportaba a las fuerzas en Haití unos 125 efectivos de aviación, dedicados a evacuaciones médicas.





Hoy tiene más de 2.000 militares en el terreno, entre fuerzas especiales, infantes de marina, infantería y personal de apoyo, y se esperan unos 2.500. Es el tamaño de todas las fuerzas antes del refuerzo.





Tres semanas después de la emboscada en Haití, ya no es el mismo drones en el cielo, soldados salvadoreños en las calles y una banda que pide la paz. Esto es lo que ha cambiado desde entonces.





Hoy el Salvador tiene en Haití, unos dos mil quinientos soldados, la fuerza de la ONU unos mil quinientos. El 30 de Octubre salen sus primeras patrullas y montan sus bases cerca de la embajada de EE.UU., el 02 de Noviembre entran en combate con blindados en Culc de Sanc donde fue la emboscada, mueren al menos doce pandilleros, ese mismo día la ONU avisa, la mayoría de esos soldados actúa fuera de su misión.





Alix Didier Fils-Aimé, el Primer Ministro de Haití responde que no vienen a reemplazar al Estado, y anuncia una estrategia en común; policía, ejército, fuerza de la ONU y Salvadoreños.





El 05 de Noviembre en Cite Soleil, cae Matías Antil, es el primer jefe de banda, abatido en una operación militar desde 2024. Aunque la Policía y la Prensa, no comentan como murió. El Primer Ministro lo celebra. Ahora dice; “Las bandas ahora no van a poder dormir”.

Al día siguiente la 400 Mawozo, una de las bandas más poderosas, se pone en contacto con la Comisión de Desarme del Gobierno: “Dice que está dispuesta a negociar y a entregar las armas si se acaba la intervención extranjera”.





Nayid Bukele, contesta en las redes que les den la dirección exacta de la casa de su Jefe y la destruirán, a las 08 de Noviembre en la madrugada, los drones de la policía con el apoyo Salvadoreño, destruyen esa casa. Según fuentes del Miami Herald, mueren hasta 20 hombres armados, su Jefe Wilson Joseph no estaba adentro y los defensores de derechos humanos en Haití, ya alertan del riesgo de los drones para los civiles.





Fuera de Haití la operación también mueve fichas, la Republica Dominicana, manda diez mil soldados a su frontera con Haití, para proteger su territorio dice su gobierno.





Donald Trump, Presidente de los Estados Unidos de América, le dice a Bukele que haga lo que tenga que hacer, pero Marcos Rubio el Secretario de Estado (Canciller), de EE.UU., le pide coordinarse con la fuerza de la ONU para evitar fuego amigo.





En El Salvador, “casi nueve de cada diez salvadoreños”, apoyan la misión en Haití según las encuestas. Mientras la fuerza de la ONU, sigue por debajo de un tercio de su tamaño, con mandatos solo hasta marzo.





Bangladesh y Sri Lanka, empiezan a mandar tropas desde octubre pasado y las elecciones en Haiti se vuelven aplazar, ahora a Julio 2027.





Y los cuatro técnicos Salvadoreños, siguen sin encontrarse. Los cuatro cuerpos que entregaron días no eran ellos.





Bukele, mantiene su promesa, si los devuelven sus tropas se van de inmediato. Lo próximo el 16 de Noviembre, el Primer Ministro Haitiano viaja a El Salvador para decidir el futuro de esos soldados.





En tres semanas el tablero cambio.

1. Un jefe abatido

2. Una banda pide negociar.

3. Un ejército extranjero que nadie sabe cuándo se irá.





En conclusión, en un plano más amplio, se cree que la intervención de Bukele pueda sentar un precedente para la región: "Si un país que sufre pérdidas puede desplegar sus propias tropas fuera del marco multilateral, otros podrían verse tentados a imitarlo, o a retirarse de misiones cuyas reglas ya no controlan. Y si la operación logra resultados rápidos, Bukele pasaría de ser el promotor de un modelo carcelario a un actor capaz de intervenir militarmente fuera de sus fronteras, en un momento en que varios gobiernos de la región miran su enfoque con interés".