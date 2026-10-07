El 8 de octubre comenzará en San Juan el 3° Evento Internacional de Moto Turismo San Juan 2026, una actividad prevista durante cuatro jornadas y organizada con el apoyo del Gobierno provincial. El encuentro reunirá a moto viajeros, clubes y delegaciones con una agenda que combina recorridos turísticos, exposición comercial y actividades de seguridad vial. La programación se extenderá hasta el 12 de octubre y tendrá como base principal el Del Bono Beach Complejo Bahía, a orillas del Dique de Ullum.

Las acreditaciones oficiales se realizarán el jueves 8 y el viernes 9 de octubre en Tulum Open Mall, en la esquina de Av. Circunvalación y Scalabrini Ortiz. Según el programa difundido, habrá recepción de participantes, entrega de credenciales, registro de Moto Clubes y delegaciones, e información turística general. Los horarios previstos son de 14:00 a 18:00 el primer día y de 14:00 a 20:00 el segundo.

Actividades centrales El sábado 10 de octubre la apertura del predio está prevista para las 12:00, con Expo Comercial, Feria de Marcas y Patio Gastronómico. A las 16:00 se anunciará un show internacional de freestyle y saltos en motocicleta, seguido por una charla sobre seguridad vial y moto turismo a las 17:00. El acto inaugural está programado para las 18:00, con presentación oficial del evento, bienvenida de autoridades y reconocimiento a delegaciones.

El domingo 11 de octubre la agenda prevé la salida de la Caravana Internacional de Moto Viajeros desde Av. Libertador y Santa María de Oro, en Rivadavia, esquina Iglesia de Desamparados. La concentración será a las 10:00 y el recorrido incluirá circuitos y paisajes de San Juan, con paradas panorámicas y registros fotográficos. Ese día también se anunciaron charlas de viajeros internacionales e influencers, además de test ride, encuentro de Moto Clubes y cierre de la segunda jornada a las 20:00.

Rodada y cierre El lunes 12 de octubre la actividad se concentrará en el Complejo Bahía para una Rodada Histórica con cupos limitados y una clínica de manejo. El programa menciona una recorrida hacia el Autódromo El Zonda, por la Quebrada de Zonda, y luego hacia el Circuito San Juan Villicum, ubicado al pie de la precordillera. La jornada finalizará con premiaciones, foto oficial, acto de clausura y el cierre previsto para las 17:00.

La organización informó que entre los reconocimientos figuran el moto viajero de mayor distancia, el Moto Club con mayor convocatoria, el participante internacional destacado y el Espíritu Moto turístico 2026. La agenda completa queda así distribuida entre acreditaciones, actividades abiertas al público y recorridos con cupos, por lo que los horarios y lugares de concentración serán los datos a seguir para la participación y cobertura del evento.