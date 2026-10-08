El Ministerio de Salud de San Juan, a través del Departamento de Medicina Sanitaria, la División Epidemiología y la Sección Zoonosis, participó el 5 de octubre de la V Jornada de Castración Masiva de América Latina, conocida como Castralat. La actividad se realizó en el Parque de Mayo, en el Paseo de las Palmeras, con atención gratuita para perros y gatos. La intervención se enmarcó en las acciones provinciales de prevención y control de zoonosis, es decir, enfermedades que pueden transmitirse entre animales y personas.

Alcance regional Castralat es una iniciativa internacional que reúne jornadas simultáneas de esterilización de animales en distintos países de América Latina. Según el Ministerio de Salud, la propuesta se desarrolla en el marco del Día Mundial de los Animales y apunta a reducir la reproducción no planificada. En ese esquema, la participación sanjuanina integró una acción coordinada con otras jurisdicciones de la región. El objetivo operativo fue ampliar el acceso a castraciones gratuitas como herramienta sanitaria y de control poblacional.

Tenencia responsable Desde la Sección Zoonosis se trabajó con equipos destinados a la atención y castración de los animales, bajo protocolos establecidos para garantizar el bienestar durante los procedimientos. La cartera sanitaria sostuvo que la iniciativa también busca generar conciencia sobre la tenencia responsable, entendida como el compromiso de las familias con el cuidado, la salud y el bienestar de los animales que forman parte del hogar. En ese plano, la castración aparece como una medida preventiva que incide sobre la sobrepoblación animal y, por extensión, sobre los riesgos sanitarios asociados.

Marco sanitario La participación del Ministerio de Salud se inscribe en una línea de trabajo que articula salud humana, salud animal y ambiente, bajo una mirada integral. Esa perspectiva es la que el área provincial utiliza para sostener sus acciones de prevención de zoonosis en el territorio. La jornada en el Parque de Mayo funcionó, además, como instancia de difusión de prácticas de cuidado y de acceso a un servicio gratuito para perros y gatos. Para la agenda sanitaria provincial, el dato relevante es la continuidad de este tipo de operativos en espacios públicos de alta circulación.

Próximos pasos El Ministerio de Salud no informó en el texto nuevas fechas ni un cronograma posterior para este operativo. La referencia disponible es que la participación en Castralat forma parte de las acciones de prevención y control de zoonosis que se desarrollan en la provincia. En consecuencia, la variable a seguir es la continuidad de estas jornadas y su alcance territorial dentro de San Juan.