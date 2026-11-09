Los Coros de Niños y Jóvenes de la UNSJ presentarán “El circo. La magia de cantar juntos” en la Sala Principal. La función será el martes 10 de noviembre, en el marco de los 10 años del teatro.

Los Coros de Niños y Jóvenes de la Universidad Nacional de San Juan presentarán el martes 10 de noviembre su concierto central “El circo. La magia de cantar juntos” en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. La función se realizará en el marco de los 10 años del teatro y reunirá a más de 150 voces en escena.

La propuesta fue concebida como un espectáculo que combina música, teatro, clown, danza y acrobacia. Según la información difundida, la puesta transformará la sala en una pista circense con la participación especial del Elenco de David Gardiol y Amaia Balmaceda. La integración de lenguajes escénicos amplía el formato coral tradicional y lo orienta hacia una producción artística de mayor despliegue técnico.

Producción coral universitaria

La iniciativa es impulsada por el Centro de Creación Artística Coral “M° Juan Argentino Petracchini” de la UNSJ, dependiente de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. En ese marco, la presentación busca subrayar una idea central de la propuesta: cada voz tiene una identidad propia, pero adquiere mayor proyección cuando se integra al conjunto. El concierto se inscribe, además, en la actividad formativa y artística que la universidad sostiene a través de sus coros infantiles y juveniles.

Entradas y acceso

La función está programada para las 21 y las entradas tienen un valor de $15.000. La adquisición puede realizarse en la boletería del teatro o a través de TuEntrada.com. También se informó un 20% de descuento para compras anticipadas. Con esa modalidad, el espectáculo queda disponible para público general en una fecha puntual del calendario cultural sanjuanino.