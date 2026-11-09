El Ministerio de Gobierno detalló el trámite para corregir o reponer el documento por errores de impresión o cambios en la partida de nacimiento.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, informó cómo solicitar la reimpresión del Documento Nacional de Identidad cuando exista un error de impresión o modificaciones en la partida de nacimiento. La comunicación oficial distingue entre reposición, para reemplazar el DNI por fallas de emisión, y rectificación, para actualizar datos personales cuando hubo cambios en la partida. El trámite está destinado a ciudadanos argentinos o extranjeros residentes que ya posean DNI.

Para iniciar la gestión, se debe presentar el DNI a reponer o rectificar. En los casos de rectificación, además, corresponde adjuntar la partida de nacimiento con las modificaciones correspondientes. Según la información oficial, la atención se realiza en todas las delegaciones digitales del Registro Civil distribuidas en la provincia, lo que amplía los puntos de acceso al trámite.

Canales de turno Para solicitar un turno previo, el organismo habilitó canales digitales oficiales. Uno de ellos es el WhatsApp del Asistente Virtual CiDi, al número 264 459-2201, donde se debe enviar el mensaje "Turnos_Registro Civil" para que el sistema guíe la selección de trámite, delegación, fecha y horario. También está disponible el sitio web institucional registrocivil.sanjuan.gob.ar, con el asistente virtual ubicado en el margen inferior derecho de la pantalla.

Consultas y seguimiento Ante dudas o consultas adicionales, la dependencia provincial informó que están habilitados el teléfono 0264 4936836 y el correo electrónico oficial [email protected]. La difusión de estos canales resulta relevante porque centraliza el acceso a un trámite que depende de documentación respaldatoria y de la asignación previa de turnos. En términos administrativos, la precisión de los datos en el DNI es clave para múltiples gestiones personales, laborales y registrales.

La información fue difundida por la propia cartera provincial y no incluye cambios normativos ni plazos especiales para la resolución del trámite. En consecuencia, el procedimiento vigente queda sujeto a la presentación de la documentación exigida y a la disponibilidad de turnos en las delegaciones digitales del Registro Civil.