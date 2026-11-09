El quirófano móvil empezará a atender el lunes 16 de noviembre en el barrio Foeva. Los turnos se gestionan por teléfono y la atención será tres días por semana.

La Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable pondrá en funcionamiento el quirófano móvil de esterilización de mascotas en Rivadavia, con inicio previsto para el lunes 16 de noviembre. El servicio estará destinado a caninos y felinos y se enmarca en las acciones oficiales de tenencia responsable de animales de compañía.

El operativo se realizará en la Unión Vecinal del barrio Foeva, en la intersección de Esteban Echeverría y Tulum, junto a la Comisaría 28. La atención se brindará los lunes, martes y miércoles, siempre con turno previo. Según informó el área provincial, la modalidad busca ordenar la demanda y organizar las intervenciones previstas en el cronograma del móvil.

Turnos y atención

Los vecinos interesados deberán solicitar un turno telefónicamente al 4305937, de 8 a 12. Ese canal será el único indicado para coordinar la atención de perros y gatos en el punto de servicio dispuesto en el departamento. La dependencia provincial no informó en el texto otros requisitos ni detalles sobre la cantidad de prestaciones previstas.

Tenencia responsable

La esterilización de perros y gatos es presentada por la Secretaría como una herramienta para prevenir camadas no planificadas y reducir el abandono y la reproducción sin control. En ese marco, el operativo se suma a otras acciones de atención veterinaria que la repartición viene acercando a distintos sectores de la provincia. El servicio quedará habilitado desde el 16 de noviembre y funcionará tres días por semana en el barrio Foeva.