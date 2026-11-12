El jueves 13 de noviembre, el Ministerio de Salud de San Juan, a través del Centro Terapéutico Aurora Pérez y bajo la órbita de la Secretaria Técnica, realizará una nueva jornada del Programa Anual de Formación y Capacitación sobre Autismo, denominado “Autismo: Comprender para incluir”. La actividad se desarrollará en el Cine Teatro Municipal, de 9 a 12:30, con acreditación. La propuesta está orientada a personal de salud, docentes, familias y público general.

La jornada tendrá como eje “Autismo: cuerpo, alimentación y redes de intervención” y abordará tres dimensiones de trabajo. El primer tramo estará dedicado a la alimentación y nutrición en el autismo, con análisis de los factores que condicionan la alimentación, las intervenciones nutricionales y el rol de los profesionales en un abordaje integral e interdisciplinario. La disertación estará a cargo de la licenciada en Nutrición Romina Laspiur, del Centro Terapéutico Aurora Pérez.

Articulación con educación y salud El segundo eje tratará el juego, el movimiento y la inclusión en el ámbito escolar. Según la convocatoria oficial, se pondrá en valor la actividad física y las experiencias motrices en los espacios de salud y educación como herramientas para favorecer la participación y el desarrollo. El tercer tramo será una mesa interinstitucional sobre abordajes y estrategias de intervención en autismo, con participación de representantes del Hogar y Centro Educativo Huarpes y del Centro Educativo IN MANUS.

La capacitación integra un programa que se desarrolla entre abril y diciembre, con un encuentro presencial mensual de cuatro horas de duración. La iniciativa cuenta con aval académico de la Universidad Católica de Cuyo y la Universidad de Congreso, y con aval científico de la Sociedad Argentina de Pediatría. Además, tiene el auspicio del Colegio de Kinesiología, la Asociación de Acompañantes Terapéuticos, el Colegio de Psicólogos, el Colegio de Psicopedagogos y el Colegio de Fonoaudiólogos.

Objetivo institucional El programa es organizado por el Centro Terapéutico Aurora Pérez, dependiente del Ministerio de Salud de San Juan, y coordinado por la magíster Marisa Zalazar. Según la información oficial, la propuesta busca consolidar espacios de formación y articulación entre salud, educación, instituciones y familias para construir herramientas compartidas que permitan comprender las particularidades del autismo y generar entornos más inclusivos. La jornada se inscribe en un esquema de formación mensual que continuará hasta diciembre.