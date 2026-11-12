La actividad será a las 19 en el Centro de Educación Ambiental Anchipurac. Incluirá telescopios, una charla, un taller y degustación de vinos.

El Centro de Educación Ambiental Anchipurac, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, realizará el sábado 14 de noviembre una nueva jornada de astroturismo denominada “Astroturismo: experiencia bajo la luna”. La actividad comenzará a las 19 en sus instalaciones y propone observación del cielo sanjuanino con telescopios. También incluye instancias formativas y una degustación de vinos y productos artesanales.

La propuesta está orientada a descubrir el cielo nocturno a través de observación astronómica, una charla y un taller de astronomía. Según la información difundida, el formato combina contenido educativo con una experiencia recreativa vinculada al entorno natural de San Juan. En ese esquema, el astroturismo se presenta como una actividad que articula educación ambiental y oferta turística.

Además de las actividades astronómicas, el encuentro prevé una degustación de vinos y productos artesanales. Ese componente amplía la experiencia hacia un perfil turístico más integral, aunque el anuncio no detalla cupos ni duración total de la jornada. Tampoco se informaron costos de participación ni requisitos especiales para asistir.

Las reservas podrán gestionarse a través de www.turismoencontexto.com o al teléfono 264 5429117. La comunicación oficial no precisó si habrá cambios por condiciones climáticas ni si la actividad cuenta con una programación alternativa. Para quienes planifiquen asistir, el dato central es que la jornada está fijada para el 14 de noviembre a las 19.