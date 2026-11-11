Los operativos de 5 , 6 y 10 de noviembre incorporaron por primera vez cirugías para perros y gatos. Hubo 131 esterilizaciones en Iglesia , Valle Fértil y Rivadavia .

Los operativos integrales San Juan Cerca incorporaron por primera vez la esterilización de mascotas en tres jornadas realizadas el 5 de noviembre en Rodeo, departamento Iglesia, el 6 de noviembre en San Agustín de Valle Fértil y el 10 de noviembre en Rivadavia. La prestación se sumó al esquema de trámites y servicios estatales que se despliegan fuera del Centro Cívico y otras dependencias de gobierno. Según los relevamientos informados, la incorporación amplió el alcance sanitario de estos operativos en zonas alejadas de la capital provincial.

En esas tres fechas se registró una cifra total de 131 esterilizaciones de perros y gatos, machos y hembras. El detalle informado fue de 60 animales en Valle Fértil, otros 60 en Rodeo y 11 en La Bebida, en Rivadavia. La atención estuvo a cargo de un equipo de 5 veterinarios, 2 auxiliares y 3 choferes de la Dirección de Zoonosis del Ministerio de Salud. El objetivo señalado fue promover la tenencia responsable de animales de compañía y reducir la reproducción sin control.

Requisitos sanitarios Las intervenciones incluyeron anestesia y antibióticos, y se aplicaron a animales con un mínimo de 6 meses de edad. En el caso de las hembras, se exigió que no estuvieran en celo ni preñadas, y que hubieran transcurrido más de 60 días desde el último parto, entre otros requisitos. Esas condiciones forman parte del protocolo habitual para este tipo de cirugías y buscan reducir riesgos postoperatorios. La información difundida no detalla cuántos casos fueron descartados por no cumplir con esas exigencias.

Refuerzo sanitario Como complemento, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable aplicó a los animales recuperados de los quirófanos móviles dosis de antiparasitarios y pipetas contra pulgas y garrapatas. En los tres operativos se entregaron 165 pipetas y 230 antiparasitarios, de acuerdo con los datos informados. Además, el área respondió a más de 20 consultas sobre arbolado y distribuyó 400 bolsas de sustrato. La combinación de prestaciones muestra que los operativos integrales concentraron servicios sanitarios y ambientales en una misma jornada.

La novedad relevante es que la esterilización de mascotas pasó a integrar una política pública que ya venía acercando trámites y prestaciones a distintas localidades de la provincia. El dato a seguir es si esta prestación se sostendrá en próximas ediciones de San Juan Cerca y si se extenderá a nuevos departamentos. Por ahora, el registro oficial ubica a estas tres jornadas como las primeras en las que se realizaron este tipo de intervenciones dentro de ese dispositivo provincial.