El director nacional de Formación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Seguridad de la Nación, José Luis Parisi, y el consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Ricardo Salas, expusieron en San Juan sobre la necesidad de actualizar la formación de las fuerzas de seguridad provinciales frente al crecimiento económico y al avance del crimen organizado. Ambos fueron entrevistados en el programa De Sobremesa, de Telesol, y situaron el debate en el impacto que la expansión productiva puede tener sobre la seguridad pública. La discusión se centró en cómo preparar a la policía para escenarios más complejos, con mayor circulación de personas, bienes y servicios.

Capacitación y especialización

Parisi indicó que la visita respondió a una invitación de la Secretaría de Seguridad provincial para coordinar estándares de formación en todo el país. Sostuvo que el trabajo conjunto con las autoridades locales y el Ministerio de Educación permitió definir nuevas especializaciones para oficiales con media carrera, entre ellas investigación criminal y papiloscopía, técnica de identificación de personas a través de huellas digitales. El funcionario afirmó: “Los avances que nosotros hemos presenciado en estos dos años y medio de gestión son superlativos y creo que están por encima del estándar promedio de lo que estamos viendo a nivel de las provincias”.

Riesgos asociados a la minería

Al referirse al avance de la minería en la provincia, Parisi advirtió que esa actividad puede traer problemas observados en otros polos productivos del país, como Vaca Muerta. Mencionó narcotráfico, trata de personas, delitos económicos, contrabando y cibercrimen como amenazas a considerar en la planificación de seguridad. También señaló que el tránsito pesado creció de forma notable en rutas como la Ruta 40 hacia Talacasto, lo que exige mayor control sobre seguridad vial y transporte de materiales peligrosos. Según explicó, ese esquema requiere coordinación entre la policía provincial y fuerzas federales como Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Anticipación y análisis de amenazas

Salas planteó que la clave es anticiparse a los riesgos antes de que se conviertan en un problema de mayor escala. “Si no sabés de qué te podés enfermar, lógicamente no vas a tener los recursos para cuidarte de eso. Entonces, lo más grave de todo es que esto te explote en un momento tardío”, dijo. Agregó que su tarea en San Juan consiste en colaborar en el análisis de amenazas, los planes de contingencia y el fortalecimiento de la cultura de la legalidad en la comunidad. El enfoque, explicó, busca ordenar la prevención antes de que los fenómenos vinculados al crecimiento económico desborden la capacidad de respuesta institucional.

Intercambio federal de información

Parisi señaló que los próximos pasos incluyen la integración en tiempo real de bases de datos federales a través del Consejo de Seguridad Interior. Entre los sistemas mencionados citó el Sifcop (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales), los registros de Interpol y la información migratoria unificada. El objetivo, según detalló, es coordinar alertas tempranas entre la Nación y las provincias para mejorar la detección de personas y situaciones de riesgo. Esa articulación quedó planteada como una de las herramientas centrales para acompañar el desarrollo minero con mayor capacidad de control estatal.