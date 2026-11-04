Daniela Merlo participó de la reunión del CO.FE.DRO. en la sede de Sedronar, en Buenos Aires . La provincia respondió consultas sobre la implementación de Casa Activa en Chimbas .

La directora de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos del Gobierno de San Juan, Daniela Merlo, participó de la 3° Reunión Ordinaria del Consejo Federal de Drogas, realizada en la sede de la SEDRONAR en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El encuentro reunió a referentes de las 24 jurisdicciones del país para coordinar criterios y políticas públicas de prevención, acompañamiento y atención de personas con consumos problemáticos. En ese marco, la funcionaria sanjuanina expuso sobre el estado de avance legal y logístico de Casa Activa, ubicada en Chimbas.

La participación de San Juan se inscribió en una instancia federal en la que las provincias y CABA presentaron sus líneas de trabajo ante las demás jurisdicciones. Según lo informado, el interés de otras provincias estuvo puesto en el desarrollo de Casa Activa como centro modelo de atención y tratamiento de consumos problemáticos en el país. La exposición sanjuanina apuntó a describir el estado de implementación de ese dispositivo y sus condiciones de funcionamiento.

Agenda federal Durante la reunión también se informó sobre un programa federal para el abordaje de consumos problemáticos en menores de 18 años, presentado en el Congreso de la Nación y a la espera de tratamiento legislativo. Además, se trabajó sobre la ley de Salud Mental, un marco normativo central para la atención de estas situaciones y para la articulación entre salud, asistencia social y dispositivos de contención. La discusión incluyó políticas de contención y asistencia en ámbitos públicos.

En paralelo, se presentaron los resultados de un estudio nacional en estudiantes secundarios sobre prácticas, contextos y perfiles de riesgo vinculados al consumo de alcohol y marihuana. Ese insumo fue incorporado al intercambio entre jurisdicciones como base para definir intervenciones preventivas y de seguimiento. La reunión también abordó el programa Municipios y Encuentros Regionales, impulsado por SEDRONAR.

El encuentro dejó pendiente el seguimiento legislativo del programa para menores de 18 años y la continuidad de la implementación de Casa Activa en Chimbas. Para San Juan, la instancia federal funcionó como espacio de validación técnica y de intercambio con otras jurisdicciones sobre un dispositivo que la provincia busca posicionar dentro de la red nacional de atención.