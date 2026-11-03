La jornada reunió a profesionales matriculados y estudiantes avanzados de la UNSJ y la UCC. El Ministerio de Salud explicó trámites provinciales y nacionales.

La División Alimentos del Ministerio de Salud, dependiente del Departamento de Medicina Sanitaria y de la Secretaría Técnica, realizó una jornada informativa sobre habilitaciones provinciales y registros nacionales de alimentos a través del Sistema Federal de Gestión de Alimentos (SIFeGA).

La actividad estuvo destinada a profesionales de alimentos matriculados y a estudiantes próximos a egresar de la Universidad Católica de Cuyo y de la Universidad Nacional de San Juan. Según la cartera sanitaria, el objetivo fue ofrecer herramientas prácticas, información clara y orientación técnica sobre procedimientos, requisitos y documentación para gestionar esos trámites.

El encuentro se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Consejo Profesional de Ingenieros Especialistas. Ese ámbito permitió un intercambio entre la autoridad sanitaria y futuros profesionales del sector, en un tema que incide en la regularización administrativa de establecimientos y actividades vinculadas con alimentos.

Primera instancia

Desde el Ministerio de Salud indicaron que se trató de la primera de una serie de jornadas de capacitación e información planificadas por la División Alimentos. Los próximos encuentros estarán orientados a fortalecer conocimientos técnicos, facilitar la gestión administrativa y promover el cumplimiento de la normativa alimentaria vigente.

Alcance sanitario

La cartera sanitaria sostuvo que una gestión eficiente de las habilitaciones y los registros contribuye a garantizar la inocuidad alimentaria y a proteger la salud de la población. En ese marco, la continuidad de estas instancias de formación aparece como un instrumento de articulación entre el Estado y los profesionales del sector. La agenda de capacitaciones seguirá con nuevos encuentros aún no detallados por el organismo.