Escribe: Fernando A. Ocampo

Analista Internacional





Cabe destacar, a diferencia de muchas Fuerzas Armadas en el mundo, en EE.UU., uno puede entrar de soldado raso a llegar a los más altos de sus ramas militares, por ejemplo; Generales. No existe la diferencia entre oficiales y suboficiales hasta donde llegan sus oficialidades y/o cargos.





Estos ocho presidentes estadounidenses, que fueron: soldados en su juventud, como forjaron el carácter y el liderazgo en la Segunda Guerra Mundial, posteriormente como presidentes de los Estados Unidos de América, como lideraron a millones en su país e influenciaron al mundo. Estos ocho presidentes estadounidenses que participaron en el citado conflicto bélico mundial. Al igual que otros dieciséis millones de estadounidenses, son; Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan y George H.W Bush.





De este modo, este artículo, descubre al piloto de un bombardero de diecinueve años George H.W. Bush; a John F. Kennedy, de veinticinco, comandante de PT Boat, que lucha en las líneas del frente en el Pacífico al igual que Richard Nixon y Gerald Ford; y al general Dwight D. Eisenhower, de cincuenta y dos años, un hombre que nunca había visto un combate antes del estallido de la guerra, que se convierte en el Comandante Supremo Aliado de la OTAN en Europa.





¿Cómo influyeron sus experiencias en el campo de batalla en sus posteriores mandatos? Detallo en sus biografías, cómo estos militares afrontaron los conflictos y cómo las vivencias de la guerra determinaron muchas de las decisiones que tomaron desde la Casa Blanca.

De Soldados a Presidentes de los Estados Unidos de América.





1- Dwight D. Eisenhower.

Trigésimo cuarto presidente. Fue un militar y político de los Estados Unidos entre 1953 y 1961 (Dos mandatos consecutivos). General de cinco estrellas del Ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, fue comandante supremo aliado en el frente de la Europa occidental, responsable de la planificación y supervisión de la invasión del norte de África en la Operación Torch entre 1942 y 1943 y de la exitosa invasión de Francia y Alemania entre 1944 y 1945.1 En 1951, se convirtió en el primer comandante supremo aliado en Europa de la OTAN. Campaña: Dwight D. Eisenhower impulsó la campaña de contención activa de la Guerra Fría, prometiendo "irse a Corea" para asegurar "una paz temprana y honorable". Desafíos: En 1957, el Sputnik soviético, el primer satélite creado por el ser humano, dio comienzo a la carrera espacial en la que Estados Unidos intentó alcanzar a la Unión Soviética. Principales acciones: Dwight D. Eisenhower creó infraestructuras fundamentales, incluyendo el programa de carreteras interestatales, fundado en 1956, que creó un sistema de carreteras de 41 000 millas. Eisenhower despachó tropas federales a Little Rock (Arkansas) para proteger a los estudiantes afroamericanos tras la abolición de la segregación en la Escuela Central de Secundaria. El presidente explicó que tenía la obligación solemne de hacer cumplir la ley. Esta fue la primera vez desde la Reconstrucción que un presidente tuvo que enviar fuerzas militares al sur para hacer cumplir la ley federal. En 1957 Eisenhower firmó la primera legislación de derechos civiles desde la Reconstrucción. La ley proporcionó una nueva protección federal para los derechos de voto. Eisenhower ayudó a crear la Organización del Tratado del Sudeste Asiático, bajo la cual los Estados Unidos asumieron la responsabilidad de la defensa de Vietnam del Sur. Legado: Entre los presidentes de Estados Unidos en los últimos 75 años, Dwight D. Eisenhower ocupa el tercer puesto en cuanto a importancia, por detrás de Franklin D. Roosevelt y Harry S. Truman. Eisenhower negoció un armisticio en la Guerra de Corea solo seis meses después de asumir el cargo. Durante el resto de su periodo presidencial prevaleció la paz, a pesar de las ocasionalmente altas tensiones de la Guerra Fría. Las decisiones de Eisenhower, tales como el apoyo a la construcción del Sistema Interestatal de Autopistas, estimularon la economía.





2- John F. Kennedy.

Trigésimo quinto presidente. Fue un militar, político y diplomático estadounidense que se desempeñó como el trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos. También fue conocido como Jack por sus amigos o por su sobrenombre JFK. Durante la Segunda Guerra Mundial, destacó por su liderazgo como comandante de la lancha torpedera PT-109 en el área del Pacífico Sur. En un reconocimiento, la PT-109 fue impactada por un destructor japonés, que partió la lancha en dos y ocasionó una explosión. La tripulación a su cargo nadó hasta una isla y sobrevivió hasta ser rescatada. Esta hazaña le dio popularidad y con ella comenzó su carrera política, se fue a la reserva como teniente. Su valor sobresaliente, entereza y liderazgo contribuyeron a salvar la vida de muchas personas y a mantener las mejores tradiciones de la Armada estadounidense. Campaña: Prometiendo una nueva generación de liderazgo, John F. Kennedy declaró que guiaría a la nación fuera de lo que llamaba la "rutina conservadora". Desafíos: La carrera armamentística contra la Unión Soviética continuó y se intensificó durante la Crisis de los Misiles en Cuba. John F. Kennedy aceptó un plan de la CIA que intentó derrocar a Fidel Castro enviando una banda de exiliados cubanos armados a la Bahía de Cochinos en Cuba. Kennedy fijó el objetivo de que el hombre aterrizara en la Luna antes del final de los años sesenta. Cuando Alemania del Este construyó un muro de Berlín para detener el flujo de los refugiados del Este, controlado por los comunistas, al Oeste, Kennedy declaró: "Un muro no es agradable, pero es mucho mejor que una guerra". Principales acciones: En 1961, mediante una orden ejecutiva, John F. Kennedy creó el Cuerpo de Paz. Kennedy fundó los Navy SEALs en 1962. En lo que se conoce como la Crisis de los misiles en Cuba, Kennedy colocó un bloqueo naval alrededor de Cuba al descubrir que la Unión Soviética había construido allí una instalación de lanzamiento de misiles. Después de las negociaciones, los soviéticos desmantelaron las instalaciones a cambio de la promesa de Estados Unidos de no invadir Cuba. En un acuerdo separado, los Estados Unidos acordaron retirar sus misiles nucleares de Turquía. Legado: John F. Kennedy fue el hombre más joven elegido para ocupar el cargo de presidente y el más joven en ser asesinado el 22 de noviembre de 1963. Tenía 46 años. En su discurso inaugural, Kennedy dijo: "No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país".





3- Lyndon B. Johnson.

Trigésimo sexto presidente. Fue un militar y político. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió brevemente en la Armada como teniente comandante, ganando una Estrella de Plata en el Pacífico Sur. Campaña: El vicepresidente Johnson asumió la presidencia tras el asesinato del presidente John F. Kennedy en noviembre de 1963. En su campaña electoral de 1964 Johnson declaró una "guerra contra la pobreza", retando a los estadounidenses a construir una "gran sociedad" y ganando las elecciones con más del 61 por ciento del voto popular. Desafíos: Lyndon B. Johnson se ocupó de los disturbios raciales, así como de las protestas contra la guerra, dado que la guerra de Vietnam fue muy discutida. En 1968, los Estados Unidos tenían 548 000 soldados en Vietnam, 30 000 de ellos habían caído en combate. Las tasas de aprobación de Johnson, que rondaban el 70 por ciento a mediados de 1965, cayeron dramáticamente a menos del 40 por ciento en 1967. Principales acciones: Lyndon B. Johnson implementó la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohibía la discriminación en el empleo basada en la raza, el género, la religión o el origen nacional. A esto le siguió la Ley de Derechos Electorales de 1965, que prohibió las pruebas de alfabetización y creó derechos de voto para todos, independientemente de su raza. El 28 de julio de 1965 Johnson envió 100 000 tropas a Vietnam, emprendiendo una guerra cada vez más intensa. Johnson fundó el Comité del Presidente para Personas con Discapacidad Intelectual en 1966. Legado: Lyndon B. Johnson es en gran parte recordado por la Guerra de Vietnam, la guerra más impopular de la historia de Estados Unidos.





4- Richard Nixon.

Trigésimo séptimo presidente. Fue un militar y político. Alistado en la Marina en 1942, sirvió en el Pacífico sur durante la Segunda Guerra Mundial. Tras solicitar tareas que presentaran mayores desafíos, se le fueron asignando unidades en comando. Nixon regresó a Estados Unidos con dos medallas (aunque jamás estuvo en combate) ayudó a revisar los documentos capturados a nazis y japoneses. En octubre de 1945, fue promovido a teniente comandante y renunció a su comisión de servicios el día de año nuevo de 1946. Campaña: Nixon perdió las elecciones de 1960 frente a John F. Kennedy por un pequeño margen de 112 000 votos populares. Cuando Nixon se presentó a las elecciones otra vez en 1968, se presentó como representante de la parte de la población más conservadora de América, una "gran mayoría silenciosa", ante los disturbios y las protestas en los campus universitarios. Nixon también se presentó en su campaña como el candidato de la ley y el orden, prometiendo poner fin a la guerra de Vietnam y acabar con el malestar en el país. Desafíos: Tras su elección, Richard M. Nixon trató de poner fin a la guerra de Vietnam. Sin embargo, terminó prolongando la impopular guerra. Principales acciones: Uno de los mayores logros de Richard M. Nixon fue mejorar las relaciones de EE. UU. con China y la Unión Soviética. Con Henry Kissinger, negoció las Conversaciones sobre Limitación de Armas Estratégicas (SALT I) en 1972 para controlar la carrera armamentística con la Unión Soviética. Legado: En 1974, como resultado del escándalo de Watergate, Richard M. Nixon dimitió de su cargo, convirtiéndose en el único presidente en haberlo hecho.





5- Gerald Ford.

Trigésimo octavo presidente. Fue un militar y político. Después del ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, Ford se alistó en la armada. Recibió un nombramiento como alférez de la Reserva Naval el 13 de abril de 1942. El 20 de abril, se presentó al servicio activo para la escuela de instructores V-5 en Annapolis, Maryland. Después de un mes de entrenamiento, fue a la escuela de vuelo en Chapel Hill, Carolina del Norte, donde fue uno de los 83 instructores y enseñó técnicas elementales de navegación, artillería, primeros auxilios y ejercicios militares. Además, entrenó los nueve deportes que se ofrecían, sobre todo natación, boxeo y fútbol. Durante el año que estuvo en esta escuela, fue ascendido a teniente, Junior Grade, el 2 de junio de 1942, y a teniente, en marzo de 1943. Ford permaneció como reservista naval inactivo hasta el año 1963. Campaña: Ford fue nombrado vicepresidente por Richard M. Nixon después de que Spiro Agnew renunciara debido a un escándalo, y se convirtió en presidente después de la dimisión de Nixon en 1974. Desafíos: La campaña WIN ("Whip Inflation Now") de Gerald R. Ford trató de abordar el peligro económico de la nación, pero fracasó en su intento de proporcionar estabilidad económica. La economía estaba en su peor momento desde finales de la década de 1940 debido a una crisis energética provocada por el consorcio de naciones exportadoras de petróleo llamado OPEP, que en protesta contra el apoyo estadounidense a Israel, embargó los envíos de petróleo a Estados Unidos. Ford tuvo que reenfocar la atención de la población estadounidense tras las consecuencias del Watergate. Lo echó a perder al perdonar a Nixon tan solo unos meses después de asumir la presidencia. Ford no fue capaz de convencer al Congreso para que se uniera bajo su liderazgo y no tuvo éxito en dar la vuelta a la opinión pública, que ahora se caracterizaba por la sospecha hacia los líderes políticos. Principales acciones: En abril de 1975, el Presidente Ford emitió una evacuación de emergencia para los soldados estadounidenses que quedaban en Vietnam. Legado: Ford logró resultados mixtos en el manejo de una economía en declive y un estado geopolítico frágil.





6. Jimmy Carter.

Trigésimo noveno presidente. Fue un militar y político. En verano de 1943 ingresó en la Academia Naval de los Estados Unidos en Annapolis, donde se graduó como alférez en 1946, en el puesto 59 de los 820 alumnos de su promoción, obteniendo igualmente una licenciatura en Ciencias. En 1948, accedió a la Escuela de Submarinos, posteriormente fue destinado al Pacífico y escogido por el almirante Hyman Rickover para participar en el entonces novedoso programa de submarinos nucleares. En 1953, a pesar de que su intención era proseguir su carrera en la Armada, el fallecimiento de su padre le llevó a dimitir de sus cargos militares para asumir la dirección del negocio familiar de cultivo de cacahuates, en su pueblo natal Campaña: James E. "Jimmy" Carter era poco conocido para el público antes de su candidatura a la presidencia. Esto lo hizo favorable a un público que había perdido la fe en el gobierno después de la guerra de Vietnam y del caso Watergate. Desafíos: Durante la crisis iraní, los militares estadounidenses lanzaron una misión de rescate de rehenes fallida cuando militantes musulmanes, indignados por el tibio trato del gobierno estadounidense hacia el tiránico Shah de Irán, irrumpieron en la embajada estadounidense y tomaron a sesenta y seis estadounidenses como rehenes. Debido a su mala imagen tras el fracaso de la operación, Jimmy Carter quedó políticamente sentenciado. Finalmente, organizó la liberación de los rehenes, acordando que los Estados Unidos ya no interferirían en la política iraní. Carter se enfrentó a una economía debilitada, con una inflación descontrolada y tasas de interés de dos dígitos. Principales acciones: Los Acuerdos de Camp David de 1978 y 1979 orquestaron un acuerdo histórico. Israel se retiraría de toda la Península del Sinaí, los Estados Unidos se asegurarían de que Israel y Egipto no se atacarían entre ellos, y ambos reconocerían sus respectivos gobiernos y firmarían un tratado de paz. Israel también se comprometió a negociar con los palestinos por la paz. La Ley de Seguridad Energética de Jimmy Carter creó la US Synthetic Fuels Corporation, que en última instancia aportaría 20 mil millones de dólares a la economía. También redujo temporalmente la dependencia estadounidense del petróleo extranjero. Legado: Jimmy Carter era conocido como un presidente independiente, trabajador, un poco tozudo y exagricultor de maní. Restauró el equilibrio tras la "presidencia imperial" de Nixon. A pesar de la falta de experiencia, se enfrentó a los problemas con compostura, resolución y optimismo. En 2002, Carter recibió el Premio Nobel de la Paz "por las décadas de incansable esfuerzo por encontrar soluciones pacíficas a los conflictos internacionales, por promover la democracia y los derechos humanos, y por promover el desarrollo económico y social".





7- Ronald Reagan.

Cuadragésimo presidente. Fue un actor, militar y político. Reagan se alistó en el Ejército de Reserva el 29 de abril de 1937 y fue asignado en calidad de soldado a la Troop B, 322º de Caballería en Des Moines, Iowa. Fue nombrado Teniente Segundo en el Cuerpo de Oficiales de Reserva de Caballería el 25 de mayo de 1937, y el 18 de junio fue destinado al 323º Caballería. Reagan fue enviado al servicio activo por primera vez el 18 de abril de 1942. Debido a su miopía, fue clasificado para realizar solamente servicios limitados, lo que le excluía de servir fuera de Estados Unidos. Regresó al 1st Motion Picture Unit después de completar su servicio y fue ascendido a Capitán el 22 de julio de 1943. En enero de 1944, el capitán Reagan fue llamado a servicio temporalmente en la Ciudad de Nueva York para participar en la inauguración del sexto War Loan Drive. Al final de la guerra, su unidad había producido alrededor de 400 películas de entrenamiento para la AAF. (Arma de Aviación Militar independiente, del Ejército de los Estados Unidos), durante la Segunda Guerra Mundial. Personal: Ronald Wilson Reagan nació el 6 de febrero de 1911 en Tampico, Illinois, hijo de Jack y Nelle Reagan. Reagan se alistó en la Universidad Eureka en 1928 con especialización en economía. Antes de graduarse en 1932, participó activamente en fútbol americano, el equipo de natación, el club de teatro y el club de debate, así como también en el anuario y el periódico escolares. Tras graduarse, Reagan aceptó una posición como comentarista deportivo en la estación de radio WOC de Davenport, Iowa. Mientras cubría el entrenamiento de primavera de los Chicago Cubs en 1937, fue descubierto por un agente de Hollywood de la Warner Brothers. En el período 1937–1957, Reagan apareció en 52 películas. Reagan se casó con la actriz Jane Wyman en 1940 y tuvo una hija, Maureen, y un hijo adoptivo, Michael. Tras su divorcio en 1948, Reagan se casó con Nancy Davis en 1952. Juntos tuvieron dos hijos: Patricia y Ronald Prescott. Campaña: Ronald Reagan personificaba la recuperación del conservadurismo tras la derrota de Barry Goldwater en 1964, postulándose en una plataforma que desconfiaba de la acción del gobierno excepto en asuntos de política extranjera y de las fuerzas armadas. La transición de Reagan de actor a activista conservador a gobernador a presidente ilustra cómo un dominio de los medios de comunicación masivos puede influenciar las carreras políticas. Como californiano, Reagan demostró cómo el centro de gravedad político se estaba desplazando hacia el oeste. Reagan asumió la presidencia con un programa para reducir el tamaño y alcance del gobierno a la vez que se plantaba firme ante la Unión Soviética y las insurgencias de izquierda en el mundo. Reagan tenía la capacidad de asumir una postura airosa, como en sus declaraciones tras la explosión del trasbordador espacial Challenger en 1986. Su firme nacionalismo y alegre personalidad le ganaron mucha admiración, pero estas cualidades también le permitieron escapar de las consecuencias negativas de los fracasos que ocurrieron durante su mandato, como el atentado de Beirut, el escándalo Irán-Contra, y la pasividad de su administración frente a la creciente crisis del SIDA. Desafíos: Para 1980 Ronald Reagan tenía ventaja puesto que el país se había cansado del Partido Demócrata, enfrentando problemas como la inflación, el desempleo, y la escasez de petróleo, además de una toma de rehenes en Irán en la cual más de 50 estadounidenses fueron capturados por musulmanes radicales, asustando aún más a los estadounidenses. Reagan alcanzó una imagen positiva con sus ideas para el futuro de Estados Unidos y, siguiendo el ejemplo del colono estadounidense John Winthrop, identificó a los EE. UU. como una "ciudad brillante sobre una colina" con un increíble potencial. Una vez electo, Reagan dejó en claro que sus objetivos eran recortar los impuestos, combatir el comunismo, reforzar la defensa nacional, y desacelerar el crecimiento del gobierno. Reagan derrotó a Carter en las elecciones de 1980, ganando el 50,7% del voto popular y 489 votos electorales frente al 41% y los 44 votos electorales de Carter. Principales acciones: Ronald Reagan asumió la presidencia mientras la nación sufría una crisis de confianza. Los Estados Unidos enfrentaron desafíos clave de políticas nacionales y externas durante la presidencia de Carter—siendo los más destacados la Revolución Iraní, la toma de rehenes estadounidenses en Teherán, y la continua crisis energética. Mientras el nacionalismo y la calidez de Reagan ayudaban a cambiar los ánimos de la nación, él enfrentaba problemas económicos estructurales y tensas relaciones con la URSS que abarcaron la mayoría de sus dos mandatos. Reagan buscó reducir el tamaño del gobierno, un objetivo que incluía reducir la autoridad de los trabajadores federales sindicalizados. Reagan supervisó un crecimiento militar gigantesco, incluyendo el sistema de defensa antimisiles "Star Wars" (jamás implementado) que contribuyó con la súbita implosión de la Unión Soviética. Legado: Gobernador de California, Ronald Reagan fue un formidable político cuyo ascenso ejemplificaba cómo la demografía de Estados Unidos se desplazaba hacia el oeste. Dentro del Partido Republicano, su ascenso marcó la revitalización del ala oeste conservadora del partido que muchos creían mermado antes de que derrotara a Barry Goldwater en 1964. Reagan redujo sin miramientos los programas de asistencia social y fomentó una ética social conservadora con respecto al rol de la religión en la vida pública y los derechos reproductivos. En la política exterior, Reagan guió a los Estados Unidos hacia el fin de la Guerra Fría mientras la Unión Soviética hacía implosión, y estableció una nueva relación colaborativa con el liderazgo ruso posterior a los soviéticos.





8- George H.W. Bush.

Cuadragésimo primer presidente. Fue empresario, militar y político. Tras el ataque de Pearl Harbor en 1941, Bush pospuso ir a la universidad, se alistó en la Armada de los Estados Unidos en su 18.º cumpleaños y se convirtió en el aviador naval más joven de la Armada de ese entonces. Su tripulación para la misión, que tuvo lugar en el 2 de septiembre de 1944, incluyó el Radioman de Segunda Clase John Delaney y el subteniente William White.3 Durante el ataque, el Avenger se encontró con fuego antiaéreo. Aunque el avión de Bush fue alcanzado por el fuego enemigo, el joven teniente fue capaz de cumplir su misión y bombardear a las tropas japonesas. Tras alcanzar su objetivo y pese a los graves daños en su aeronave, el joven piloto logró volar lo suficiente como para alejarse varias millas de la isla antes de que su avión cayera al mar. Durante la caída, Bush pudo lanzarse en paracaídas y fue rescatado posteriormente por la tripulación del submarino USS Finback (SS-230). Sin embargo él fue el único superviviente de aquel amerizaje, el resto de compañeros o bien murieron en la caída o bien fueron apresados por los japoneses y ejecutados posteriormente Bush volvió a San Jacinto en noviembre de ese mismo año hasta que su escuadrón fue remplazado y enviado de vuelta a Estados Unidos, donde continuaría ayudando al esfuerzo de guerra mediante el entrenamiento de nuevos pilotos en la Base Naval de Norfolk hasta la rendición japonesa en 1945 y su licencia con honores en septiembre de ese año. Sirvió en la Armada hasta que la guerra terminó. Campaña: Bush aseguró que no aumentaría los impuestos, declarando "Lean mis labios: nada de impuestos nuevos". Bush no hizo campaña basándose en realizar cambios profundos, sino que prometió conservar las obras de administraciones anteriores. Desafíos: Con un déficit de US$ 2,8 billones y una industria de ahorros y préstamos en caída libre, George H. W. Bush tenía que balancear el presupuesto y estabilizar la economía luego de haber prometido no aumentar los impuestos. Fue criticado por su incapacidad para reparar la situación económica de los Estados Unidos. Bush tuvo que actuar de manera decisiva para poner freno a Manuel Noriega en Panamá, cuyo poder se estaba convirtiendo en una dictadura. Enviando 10 000 tropas, además de las 13 000 que ya se encontraban en Panamá, la Operación Causa Justa fue el mayor despliegue de tropas desde la Guerra de Vietnam. La invasión contó con el apoyo de los ciudadanos panameños y sirvió como una importante experiencia en el manejo de crisis para el gobierno de los EE. UU. Bush acudió a aliados para restaurar el gobierno legítimo de Kuwait luego de que Saddam Hussein enviara tropas iraquíes para invadir ese país. Al final, Bush envió 425 000 tropas al extranjero durante la Operación Tormenta del Desierto en enero de 1991. Principales acciones: La Ley de Conciliación del Presupuesto Consolidado de 1990 redujo el déficit recortando los gastos del gobierno y aumentando los impuestos. La Ley de Estadounidenses con Discapacidades fue firmada en 1990 para proteger a aquellos con discapacidades contra la discriminación en el lugar de trabajo. Las Enmiendas de la Ley de Aire Limpio de 1990 apuntaban a reducir el esmog urbano y la lluvia ácida. Legado: George H. W. Bush efectuó más cambios positivos en los asuntos exteriores que en los nacionales. Fortaleció la relación de EE. UU. con la Unión Soviética. En el llamado "Nuevo Orden Mundial", las alianzas de la Guerra Fría fueron disueltas y las naciones pacíficas se unieron contra los estados renegados.





En síntesis:





“La toma de decisiones es una de las principales funciones del liderazgo, en el ser humano. Su impacto puede repercutir en el rumbo de la organización, la cultura organizacional y el rendimiento de la institución, de allí deviene gran parte de su trascendencia. La práctica del liderazgo involucra dirigir, lo que supone tomar decisiones, lo que efectuaron estos Presidentes de EE.UU. en sus mandatos Republicanos”.