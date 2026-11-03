El organismo detalló cómo transcribir nacimientos, matrimonios y defunciones emitidos fuera del país. El arancel equivale a 10 Unidades Tributarias, es decir $1.000 en 2026.

Las familias sanjuaninas que tengan partidas de nacimiento, matrimonio o defunción emitidas en otro país pueden incorporarlas a los registros de la provincia mediante un trámite de transcripción ante el Registro Civil. El procedimiento, conocido como Extraña Jurisdicción, permite que esos documentos queden asentados en San Juan y puedan utilizarse después en gestiones administrativas habituales.

Antes de iniciar la presentación, la documentación debe estar correctamente legalizada. Las partidas de nacimiento o defunción necesitan la Apostilla, un sello que certifica la autenticidad de un documento público extranjero para que tenga validez en Argentina. Si el acta está redactada en otro idioma, además debe ser traducida por un traductor público matriculado.

En el caso de las partidas de matrimonio, el texto oficial indicó que, además de la legalización, puede requerirse un oficio judicial que ordene la inscripción, según corresponda. Esa exigencia introduce un paso adicional en los supuestos en que la registración no puede resolverse solo por vía administrativa. Por eso, el organismo recomendó verificar previamente qué documentación corresponde presentar en cada caso.

El trámite puede hacerlo la persona interesada si es mayor de edad, con su documentación personal. Cuando la partida corresponde a un menor de 18 años, deben iniciarlo sus padres o representantes legales, quienes deben acreditar identidad y vínculo. La gestión se realiza en la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, con sede en Santa Fe 58 Oeste, en Capital.

El arancel equivale a 10 Unidades Tributarias, que durante 2026 representan $1.000. Desde el organismo recomendaron revisar antes que toda la documentación esté apostillada y traducida cuando corresponda, porque una partida incompleta puede demorar la transcripción y obligar a presentar nuevamente los papeles.