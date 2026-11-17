La versión sobre un corte global de 72 horas no tiene respaldo oficial. El 17 de noviembre habrá en Estados Unidos un simulacro de emergencia.

La versión sobre un supuesto apagón mundial el 17 de noviembre circuló en redes sociales asociada a una escena de Los Simpson, pero no existe una alerta oficial que confirme un corte generalizado de electricidad, internet o comunicaciones. Según las publicaciones, el evento afectaría a distintos países durante 72 horas, aunque ese planteo no tiene respaldo en datos verificables. El origen de la confusión está vinculado con una actividad programada en Estados Unidos.

En las publicaciones virales se sostuvo que millones de personas podrían quedar sin servicios básicos y que sería necesario prepararse con agua potable, alimentos y dinero en efectivo. Algunas versiones también mencionaron supuestos preparativos de 33 países y un plan del Pentágono para una crisis energética internacional. Sin embargo, el material difundido no aportó pruebas de una interrupción real ni de una medida oficial de alcance global. La referencia a un apagón quedó asociada a una interpretación de imágenes de la serie animada.

La escena atribuida a la serie La difusión se apoyó en un episodio titulado It's a Blunderful Life, en el que Lisa Simpson, ya anciana, recuerda un apagón que estuvo a punto de destruir Springfield. En esa secuencia se ve una ciudad a oscuras y un incendio en una central eléctrica, elementos que usuarios de redes relacionaron con un supuesto evento futuro. También apareció un libro llamado Memorias Apocalípticas, abierto en una página con la fecha 17 de noviembre y la frase “Una tormenta se aproxima”. Esos elementos fueron difundidos como si anticiparan un hecho real, aunque las imágenes por sí solas no constituyen evidencia de una predicción verificable.

La prueba anunciada El hecho concreto programado para ese día en Estados Unidos es una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia. La realizarán la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), a las 14.20 de la costa este. Durante aproximadamente un minuto, las señales de televisión y radio interrumpirán sus transmisiones habituales para emitir un mensaje de prueba. En esta oportunidad, la notificación no llegará a los teléfonos celulares.

Según lo informado, se trata de un procedimiento técnico que se realiza periódicamente para verificar el funcionamiento de los sistemas de comunicación ante emergencias. La prueba no implica cortes de electricidad ni de internet y tampoco tendrá consecuencias sobre los servicios de otros países. La mención de esa actividad oficial fue uno de los factores que alimentó la confusión con la supuesta predicción televisiva.

Recomendaciones de prevención Otro elemento que contribuyó a la circulación del rumor fueron las recomendaciones sobre los llamados kits de emergencia de 72 horas. Organismos como la Unión Europea aconsejan contar en los hogares con agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, linternas y otros elementos básicos para afrontar desastres naturales o interrupciones de servicios. Esas medidas forman parte de pautas generales de prevención y no responden a una advertencia sobre un apagón previsto para el 17 de noviembre. En consecuencia, la información disponible distingue entre un simulacro de comunicaciones y una versión sin sustento sobre un corte masivo de energía.