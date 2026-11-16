El Ministerio de Educación habilitó Adultos 2000 para mayores de 18 años. La cursada es a distancia y el título tiene validez nacional.

El Ministerio de Educación de San Juan abrió este lunes 16 de noviembre la última preinscripción del año al programa Adultos 2000, destinado a personas mayores de 18 años que no completaron la escuela secundaria. La convocatoria alcanza a quienes terminaron la primaria y también a quienes adeudan materias del nivel medio.

La propuesta surge de un acuerdo entre el ministerio provincial y el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Según la información oficial, el programa permite cursar a distancia y obtener, al finalizar, el título de Bachiller con orientación en Ciencias Sociales y Humanidades, con validez en todo el país.

Modalidad y cursada Las clases se dictan mediante un campus virtual con materiales de estudio, trabajos prácticos y videoconferencias con docentes. Esos encuentros pueden seguirse en vivo o verse después en formato grabado, una alternativa pensada para quienes no pueden conectarse en el horario original. La modalidad no exige asistencia presencial y permite organizar los tiempos de estudio de acuerdo con las posibilidades de cada estudiante.

El plan contempla además situaciones particulares, como las de deportistas de alto rendimiento o personas que, por razones de salud, no pueden sostener una cursada presencial. El programa está estructurado en 24 materias y el tiempo de egreso depende de la cantidad de asignaturas pendientes y de la dedicación de cada participante. En ese esquema, la continuidad académica queda sujeta al ritmo de avance individual.

Requisitos y documentación Para inscribirse es necesario tener 18 años o más, residir en Argentina y contar con una computadora, notebook, tablet u otro dispositivo con conexión a internet. También se exige haber completado la primaria, ya sea para iniciar la secundaria desde cero o para retomar estudios inconclusos. La documentación varía según cada caso y debe presentarse escaneada.

Quienes solo finalizaron la primaria deben adjuntar el DNI y el certificado de finalización de estudios primarios, legalizado. En tanto, quienes tienen la secundaria incompleta deben presentar el DNI escaneado junto con el certificado analítico parcial o la constancia de materias aprobadas, legalizado por el Ministerio de Educación de San Juan. La preinscripción ya está disponible en el sitio oficial terminalasecundaria.sanjuan.edu.ar y constituye la última convocatoria de 2026 para quienes quieran completar el nivel medio en modalidad virtual.