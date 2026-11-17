La Secretaría de Ambiente finalizó las actividades 2026 con forestación en sierras de Valle Fértil. El plan articuló educación ambiental y plantación de nativos en escuelas.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través de la dirección de Bosques Nativos, concretó el cierre de las actividades 2026 del programa Bosque en la Escuela con jornadas de forestación en las sierras de Riveros, Chávez y Elizondo, en el departamento Valle Fértil.

La iniciativa combinó trabajo educativo y acciones de cuidado ambiental mediante la incorporación de árboles en distintos espacios escolares del departamento. Según el esquema informado, el programa se desarrolla en dos etapas y apunta a involucrar a estudiantes de escuelas primarias y secundarias en prácticas vinculadas con el ambiente.

Etapas del programa

En una primera fase, se capacita a alumnos mediante dinámicas lúdicas y prácticas orientadas al cuidado del ambiente y a la creación de pequeños bosques nativos en sus establecimientos. En la segunda etapa, los estudiantes, junto con sus docentes, preparan el suelo, seleccionan plantines autóctonos, forestan el área definida y colocan cartelería informativa. Ese esquema permite que la tarea no se limite a la plantación, sino que incluya seguimiento y señalización del espacio intervenido.

El cierre en las tres sierras marcó la finalización de las acciones correspondientes a esa segunda etapa de forestación. Con esa intervención territorial, el programa concluyó su recorrido anual en Valle Fértil y dejó planteada la continuidad del cuidado de los árboles plantados por parte de las comunidades educativas. La experiencia se inscribe en la política del Gobierno de San Juan orientada a promover el uso responsable de los recursos naturales y mejorar las condiciones ambientales de las comunidades.

El dato operativo relevante es que el cierre se realizó sobre tres áreas concretas del departamento, lo que da cuenta del alcance territorial de la propuesta. A partir de esta etapa, el seguimiento de los ejemplares y el mantenimiento de los espacios forestados quedan como variables centrales para evaluar el resultado del programa en el tiempo.