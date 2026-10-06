La selección se hizo en el Pre Cosquín y Pre Laborde. El certamen nacional será del 10 al 16 de enero de 2027 en Laborde, Córdoba.

La delegación que representará a San Juan en el Festival Nacional del Malambo quedó conformada tras el Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín 2026-2027 y Pre Laborde 2026-2027. La selección se realizó este fin de semana en el Comedor Universitario Juan Gutiérrez, donde se definieron los participantes provinciales para las distintas categorías del certamen nacional. La instancia importa porque determina quiénes competirán por un lugar en una de las principales citas de la danza tradicional argentina.

El Festival Nacional del Malambo se desarrollará del 10 al 16 de enero de 2027 en Laborde, Córdoba. Según la información difundida, el encuentro promueve la revalorización y difusión de manifestaciones tradicionales del país, entre ellas el malambo, las danzas y el cancionero popular. La fecha y la sede establecen el marco de la competencia en la que la delegación sanjuanina buscará representación en múltiples rubros artísticos.

Representantes en malambo En Malambo Mayor, Facundo Montaña será el representante de la provincia y aspira a Campeón Nacional. También participarán Bautista Funes Márquez en Malambo Infantil y Lisandro Páez Reinoso en Malambo Menor. En Malambo Combinado Menor competirán Alejo Giménez, Jonathan Ochoa, Juan Cortez y Lionel Tejada, mientras que Juan Pablo Arredondo lo hará en Malambo Juvenil y Thiago Sánchez en Malambo Juvenil Especial.

Otras categorías Además, Mariano Montaña representará a la provincia en Malambo Veterano y Mauricio Lencina en Malambo de Contrapunto. En Conjunto de Danza participará el Ballet Vanguardia, mientras que Guadalupe Jaime y Federico Tría lo harán en Pareja de Danza. En el plano vocal y de expresión escénica, María Solange Pinto será la Paisana Nacional, Ailín Valdez participará en Solista de Canto y Matías Barros junto a Cintia Barros en Dúo de Canto.

Expresiones artísticas La nómina se completa con Juan José Recabarren como Recitador Tradicional y José Alberto Frías como Locutor Animador. Con esa conformación, San Juan llegará a Laborde con representantes de distintas expresiones de la cultura popular. El próximo hito será la competencia nacional de enero de 2027, donde se medirán las delegaciones seleccionadas en cada categoría.