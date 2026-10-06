La sede provincial del Pre Cosquín eligió artistas en música, danza, malambo y expresión oral. La instancia nacional se realizará en Cosquín, Córdoba.

La Sede San Juan del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín 2026-2027 definió a los artistas que representarán a la provincia en la instancia nacional que se desarrolla en Cosquín, Córdoba.

La selección se realizó los días 3 y 4 de octubre en el Comedor Universitario Juan Gutiérrez del Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM–UNSJ). El certamen tiene como objetivo reconocer a artistas de distintos puntos del país que presentan propuestas de raíz folklórica argentina en música y danza. También funciona como vía de acceso a uno de los escenarios más representativos del folklore nacional.

Seleccionados en música y malambo En música, fueron elegidos Agustín González y Juanse Arano en Solista Vocal, y Juan José Recabarren en Expresión Oral Folklórica. Además, Germán Vargas fue seleccionado en Solista de Malambo Masculino, Martina Pizzarro en Solista de Malambo Femenino y Barbechos Malambo en Conjunto de Malambo.

Representantes en danza En danza, Illañez - Farías fueron seleccionados en Pareja de Baile Tradicional, mientras que Icazatti - Núñez representarán a San Juan en Pareja de Baile Estilizada. Por su parte, Ikaika Ballet Folklórico participará en la categoría Conjunto de Baile Folklórico. La nómina surge de una competencia que reúne expresiones de música y danza de raíz folklórica en todo el país.

Jurado y próximo paso El jurado estuvo integrado por Teresa Díaz, Silvina Lafalce y Ariel Pérez en danza, y por Giselle Aldeco, Alfredo Medina y Daniel García en música. La instancia provincial forma parte del camino hacia el Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2027, que reúne propuestas artísticas de raíz folklórica de distintos puntos del país.