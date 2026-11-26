La provincia presentó la Indicación Geográfica del aceite sanjuanino en una cata realizada por el Día Mundial del Olivo. También informó que las exportaciones crecieron 33% en los primeros nueve meses de 2026.

San Juan concentró el 43% de la producción nacional de aceite de oliva y se mantuvo como la principal elaboradora de aceite de oliva virgen extra del país, según datos atribuidos al Consejo Oleícola Internacional (COI). En los primeros nueve meses de 2026, las exportaciones de aceite y aceituna de la provincia subieron 33% frente al mismo período de 2025, de acuerdo con la información difundida en el marco del sector. El dato resulta relevante porque combina producción, comercio exterior y una certificación de origen que apunta a consolidar mercados. La actividad se expuso en una jornada realizada por el Día Mundial del Olivo.

El miércoles 25 de noviembre, a las 20:30, el Gobierno de San Juan, la Universidad Católica de Cuyo y la Cámara Olivícola organizaron una Cata Hedónica en la fábrica de aceites de la Escuela de Fruticultura y Enología. Participaron el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, y el secretario de Agroindustria, Miguel Moreno. La actividad combinó capacitación sensorial con la presentación de la Indicación Geográfica del aceite sanjuanino. Ese esquema de trabajo público-privado fue presentado como parte del desarrollo de la cadena olivícola provincial.

Certificación de origen

El presidente de la Cámara Olivícola de San Juan, Daniel Fernández, expuso los alcances de la Indicación Geográfica (IG), un sello que certifica ante los mercados internacionales el origen y la calidad diferencial de un producto. La IG “Aceite de Oliva Virgen Extra de San Juan” está vigente desde 2025, por la Resolución N° 77/2025 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. El sello ampara un blend con entre el 50% y el 70% de aceituna Arbequina. Fernández sostuvo que la olivicultura combinó “dignidad, arraigo y mano de obra”, y destacó la articulación entre el sector público y el privado para avanzar con la identificación geográfica.

Evaluación sensorial

La capacitación estuvo a cargo de Susana Mattar, licenciada en Tecnología de los Alimentos y representante argentina ante el COI. La especialista condujo una cata comparativa entre variedades como la Arauco, la única autóctona de la Argentina, y la Coratina, utilizada habitualmente en mezclas por su estabilidad. También explicó el protocolo de evaluación: copas de cristal oscuro para evitar que el color condicione la percepción y una temperatura cercana a los 28°C para favorecer la liberación de aromas. Según indicó, el frutado, el amargor y el picor son los tres atributos que definen la calidad de un aceite de oliva virgen extra.

Producción e inversión

La provincia cuenta con 16.500 hectáreas cultivadas con olivo, con un rendimiento promedio de 12 toneladas de aceituna y 2 toneladas de aceite por hectárea. El 95% de esa superficie, unas 15.675 hectáreas, ya dispone de riego tecnificado. El sur provincial concentra nuevas inversiones, especialmente en Campo Grande del Acequión, departamento Sarmiento, donde hay unas 9.000 hectáreas de olivares con riego subterráneo y cosecha mecanizada. La provincia suma además 38 establecimientos activos: 21 dedicados solo a aceite, 5 solo a aceituna de conserva y 12 que elaboran ambos productos.

Durante 2025, el sector exportó por USD 26 millones FOB —franco a bordo, es decir, el valor del producto puesto en el barco, sin fletes— y despachó 7 millones de kilogramos netos. Ese volumen representó el 1,2% de todo lo exportado por San Juan ese año, con Estados Unidos, España y Brasil como principales destinos. Desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación señalaron que seguirán ofreciendo financiamiento, innovación tecnológica y promoción comercial para el sector. El próximo dato a seguir será la evolución de las exportaciones y el impacto comercial de la Indicación Geográfica en los mercados de destino.