El Ministerio de Gobierno recordó que la credencial digital habilita para circular sin versión impresa. La reglamentación vigente también mantiene requisitos obligatorios para transitar.

El Ministerio de Gobierno informó que la Licencia Nacional de Conducir en formato digital tiene validez legal plena para circular. Según la Reglamentación General de la Ley N° 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial, aprobada por el Decreto N° 779/95 y modificada por el Decreto 196/25, los conductores pueden acreditar su habilitación sin portar la versión impresa.

La cartera provincial señaló que la licencia se otorga en formato digital y que puede replicarse en una tarjeta plástica estándar con elementos de resguardo y seguridad técnica documental dispuestos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). De acuerdo con esa normativa, ambas versiones cuentan con la misma validez legal. El esquema alcanza a la acreditación de la habilitación para conducir y se inscribe en la actualización del régimen nacional de tránsito.

Requisitos de circulación

La actualización del artículo 40 de la reglamentación establece que el incumplimiento de los requisitos exigidos impedirá continuar la circulación hasta que la falta sea subsanada. Además, corresponde la multa prevista por la norma. Para transitar en la vía pública, los conductores deben contar con licencia vigente acorde al vehículo utilizado, seguro obligatorio vigente y cédula de identificación del automotor.

La precisión oficial resulta relevante porque fija el alcance operativo de la licencia digital y, al mismo tiempo, mantiene vigentes las exigencias documentales y de seguro para circular. En consecuencia, la habilitación digital no exime del resto de la documentación exigida por la reglamentación. El criterio informado por el Ministerio de Gobierno se apoya en la normativa nacional vigente y en la modificación introducida por el Decreto 196/25.

De este modo, la verificación en controles de tránsito deberá considerar la equivalencia entre formato digital y formato físico, siempre que la licencia esté vigente y corresponda al tipo de vehículo conducido. El punto a seguir es la aplicación práctica de esa reglamentación en los operativos de control y en la fiscalización del cumplimiento de los requisitos obligatorios para circular.