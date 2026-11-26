Diego Molina, condenado en 2021 por profanación de cadáver, volvió a quedar involucrado en un operativo policial en 2026 . Según reportes periodísticos, fue señalado como uno de los líderes de una usurpación en La Paternal .

El 25 de noviembre de 2020, la muerte de Diego Armando Maradona derivó en una filtración que generó una fuerte reacción pública: horas antes del velatorio circularon dos imágenes de tres empleados de la casa velatoria junto al féretro abierto con el cuerpo del exfutbolista. Uno de ellos fue identificado como Diego Molina, cuyo rostro se difundió en medios y redes sociales en pocos minutos. Ese episodio marcó el inicio de una secuencia de sanciones laborales, deportivas y judiciales.

La funeraria Sepelios Pinier lo despidió a las pocas horas, al igual que a Claudio y Sebastián Fernández, los otros dos involucrados. En paralelo, Argentinos Juniors, club del que era socio, resolvió expulsarlo de la institución. Las medidas respondieron a la difusión de las imágenes en un contexto de duelo nacional y de fuerte exposición pública del caso.

Condena judicial En diciembre de 2021, Molina recibió una condena por el delito de “profanación de cadáver humano y difusión de imágenes íntimas”. El fallo le impuso cuatro días de arresto en suspenso, una pena excarcelable, 50 horas de tareas comunitarias en una entidad de bien público y la donación de $10.000 a una institución de recuperación de adicciones de La Matanza. La sentencia cerró esa etapa del expediente, aunque no eliminó su exposición en causas posteriores.

Nuevo episodio policial En abril de 2026, Molina volvió a quedar en el centro de un procedimiento policial durante el desalojo de un predio usurpado en el barrio porteño de La Paternal, ubicado entre San Blas 1972 y Andrés Lamas 2097. Según informaron Clarín e Infobae, fue identificado como uno de los líderes de la toma. De acuerdo con esos reportes, llevaba años viviendo en ese terreno ocupado, aunque debió abandonarlo temporalmente tras amenazas atribuidas a barras de Boca, Gimnasia de La Plata y Argentinos Juniors luego de la difusión de la foto con el cuerpo de Maradona.

Más tarde regresó al lugar, donde ya se habían asentado más familias, siempre según las crónicas periodísticas citadas. El operativo fue ejecutado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, permitió recuperar los terrenos y terminó con tres personas detenidas por resistencia a la autoridad. El caso volvió a vincular a Molina con un episodio de intervención policial y dejó abierto el seguimiento sobre las consecuencias judiciales y administrativas de la toma desarticulada.