Del 24 al 26 de noviembre, niños y adolescentes exhibirán proyectos realizados en talleres gratuitos. La propuesta se hará en el CECI, con entrada libre.

El Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Producción, realizará el cierre de Despierta tu Talento Digital con una muestra abierta a la comunidad en el Centro de Economía del Conocimiento e Innovación (CECI), ubicado en Av. Ignacio de la Roza esquina Catamarca.

El programa es gratuito y está destinado a niños y adolescentes de 9 a 18 años. Según la información oficial, durante varios meses los participantes trabajaron en robótica, diseño, programación y creación de contenidos, con dinámicas de trabajo en equipo. La iniciativa forma parte de las acciones provinciales vinculadas con la economía del conocimiento y con la formación temprana en herramientas digitales.

Cronograma de la muestra El cierre se desarrollará entre el 24 y el 26 de noviembre, con proyectos presentados por los propios participantes. El martes 24 estarán expuestos trabajos de impresión 3D con lápiz, impresión 3D, dibujo digital y Arduino. El miércoles 25 el eje será videojuegos, realidad aumentada, realidad virtual y aeromodelismo.

El jueves 26 se presentarán propuestas de robótica con inteligencia artificial y robótica. La organización indicó que la muestra permitirá conocer cómo los chicos y adolescentes desarrollaron sus producciones y qué herramientas utilizaron para hacerlo. También busca acercar a familias, docentes, estudiantes y público general a los procesos de aprendizaje que se impulsan desde el programa.

La entrada será libre y gratuita durante las tres jornadas. La actividad funcionará como instancia de exhibición final y como referencia del trabajo realizado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación en formación digital para edades escolares. Para el Ministerio de Producción, el cierre se inscribe en la estrategia provincial de vincular educación tecnológica con sectores productivos en transformación.