Tres especialistas trabajan desde el 5 de noviembre en la estación Carlos Ulrrico Cesco. La instalación se extenderá al menos un mes, según la UNSJ.

Tres científicos y técnicos rusos llegaron a San Juan el 5 de noviembre para instalar el telescopio Master 900 en la estación de altura Carlos Ulrrico Cesco. El trabajo quedó a cargo de especialistas que permanecerán varias semanas en la provincia para montar el nuevo equipo. La confirmación fue dada por Jorge Castro, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

Castro señaló que el equipo ya está en la estación y que comenzó el montaje del instrumento. “Efectivamente, los científicos rusos ya llegaron. Vinieron tres especialistas y técnicos de ese país, quienes permanecerán varios días en la estación para trabajar en la instalación del telescopio”, afirmó. La intervención técnica se desarrolla en una infraestructura astronómica de altura que depende del Observatorio Astronómico Félix Aguilar.

Plazo de trabajo

El decano estimó que los profesionales permanecerán al menos un mes, aunque aclaró que la duración final dependerá del avance de las tareas. “Entiendo que, como mínimo, permanecerán hasta las fiestas. Es posible que algunos se retiren antes y que otros continúen trabajando, de acuerdo con el desarrollo de la instalación”, explicó. Por lo tanto, no existe todavía una fecha cerrada para la finalización del montaje.

Alcance científico

Según Castro, la incorporación del Master 900 ampliará la capacidad de observación y de investigación de la UNSJ. El decano sostuvo que el equipo permitirá abordar estudios concretos sobre el espacio y desarrollar trabajos conjuntos con investigadores de la universidad. También afirmó que la instalación fortalece la posición del observatorio sanjuanino en la astronomía observacional internacional, a través de la estación Carlos Ulrrico Cesco.

Consultado sobre una eventual vinculación con el radiotelescopio chino que funciona en otro proyecto científico de la provincia, Castro descartó una relación directa. “No tienen vinculación directa. Se trata de proyectos de investigación diferentes, con objetivos y áreas de estudio que no están conectados entre sí. Puede existir alguna coincidencia puntual, pero corresponden a ramas de investigación completamente distintas”, aclaró. Con ese marco, la instalación del telescopio ruso avanza como una iniciativa independiente dentro del esquema astronómico provincial.

La previsión vigente es que los trabajos continúen durante las próximas semanas, según el ritmo del montaje. Hasta ahora, la UNSJ no informó una fecha definitiva de terminación, por lo que el seguimiento del proyecto queda atado a la evolución técnica de la instalación.